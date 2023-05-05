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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تكشف عن قائمة طلبات حتى 2025.. صور

صدى البلد

تستمر الأسعار في الارتفاع بشكل دائم ولكن هذا لا يؤثر على الطلب حيث تسعد عملاقة صناعة السيارات الإيطالية فيراري بالإبلاغ عن دفاتر الطلبات الخاصة بها بما يكفي لتظل مشغولة حتى عام 2025. 

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فيراري تكشف عن قائمة طلبات حتى 2025

يجب أن ترتفع الأرقام الآن بعد أن أصبحت Purosangue معروضة للبيع مرة أخرى، كانت V12 SUV في فترة توقف بسبب الاستجابة المبكرة القوية من العملاء المتحمسين لشراء الحصان الجامح الجديد، تم الإعلان عن التفاصيل من خلال وثيقة النتائج الخاصة بالربع الأول من عام 2023.

فيراري تكشف عن قائمة طلبات حتى 2025

كما كان الحال في السنوات الأخيرة، زادت الشحنات بين يناير ومارس، وقامت فيراري بتسليم 3567 سيارة أو بزيادة 9.7 بالمائة عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وبصرف النظر عن إضافة Purosangue إلى أسولها المتزياد، تم إطلاق Roma Spider أيضًا لملء الفراغ المتبقي نهاية انتاج Portofino M. 

 

فيراري تكشف عن قائمة طلبات حتى 2025

سيتم تقديم ثلاث سيارات إضافية قبل نهاية العام ، لذا فإن فيراري في طريقها للتغلب على رقم المبيعات القياسي للعام الماضي مع 13221 وحدة.

 

لم يتم الإعلان رسميًا عن هوية السيارات الثلاث الجديدة ، لكن من المتوقع أن تكون إحداها نسخة متطورة من SF90 Stradale، إذا صدقت التقارير، فستكون بمثابة مشتق يركز على حلبة السباق. 

فيراري تكشف عن قائمة طلبات حتى 2025

ومن المحتمل أن تكون فيراري الجديدة الآخر هو البديل 812 Superfast مع الأخذ في الاعتبار لقطات التجسس الأخيرة التي أظهرت نموذجًا أوليًا يرتدي جسم الإنتاج.

فيراري تكشف عن قائمة طلبات حتى 2025

بالحديث عن لقطات التجسس، دعنا نضع في اعتبارنا أن البديل LaFerrari قد تم التجسس عليه في الشوارع ، قبل الإصدار المحتمل في عام 2024، خشية أن ننسى أن عام 2025 سيكون العام الذي سنشهد فيه أول سيارة كهربائية للشركة. 

 

وبحلول عام 2030 سيشير بداية نهاية محركات الاحتراق ICE، وتتوقع الشركة أن تشكل المركبات التي تعمل بالطاقة التقليدية 20% فقط من الحجم الإجمالي.

فيراري Purosangue SUV 812 Superfast LaFerrari

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