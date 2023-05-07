تقدر ب14 مليون جنيه استرليني.. تعرف على أسطول سيارات الملك تشارلز بعد تتويجه

توج الملك تشارلز الثالث ملك للملكة المتحدة رسميًا، وذلك التتويج يجعله صاحب القرار الأول والأخير ويساعده علي التحكم في أسطول السيارات الملكي واختيار السيارة التي يريد استقلالها من بينتهم، بالإضافة الي أن تتويج تشارلز ملكا يعطيه الكثير من الامتيازات التي لم تكن لديه من قبل .

أسطول سيارات الملك تشارلز الثالث

وأغلى سيارتين متواجدين في أسطول السيارات الملكي هم، بنتلي ستيت ليموزين وصنعت السيارتين للملكة إليزابيث الثانية والدة الملك تشارلز الثالث في عام 2002.

أسطول سيارات الملك تشارلز الثالث

وقد تم تصنيع سيارتين فقط من سيارة بنتلي ستيت ليموزين بالعالم، وكلاهما جزء من أسطول العائلة المالكة، وتقدر قيمة سيارة بنتلي ستيت ليموزين من فئة السيارات السيدان المدرعة بـ 10 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 380 مليون جنيه مصري تقريباً، وهاتين السيارتين خارج تقييم أسطول سيارات تشارلز الثالث.

أسطول سيارات الملك تشارلز الثالث

السيارة الثانية في أسطول سيارات العائلة المالكة هي سيارة كابينة Gold State Coach، وتجرها ثمانية خيول، وتقدر قيمتها بمليون و600 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 61 مليون جنيه مصري تقريباً، ويبلغ عمر هذه السيارة 261 عام، وهي جزء من كل تتويج رسمي منذ عام 1831.

أسطول سيارات الملك تشارلز الثالث

ويوجد داخل أسطول سيارات العائلة المالكة سيارة أستون مارتن DB6 فولانت موديل 1965، وقد اشترتها الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب للملك تشارلز الثالث في عيد ميلاده الحادي والعشرين، ويصل سعرها إلي مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 36 مليون جنيه مصري تقريباً.

أسطول سيارات الملك تشارلز الثالث

ويوجد داخل مجموعة سيارات العائلة المالكة أيضا سيارة رولز رويس فانتوم 6 الذى يصل سعرها الي 627 ألف جنيه أسترليني، أي ما يعادل 18 مليون جنيه مصري تقريباً.

أسطول سيارات الملك تشارلز الثالث

وتتوافر سيارة بنتلي بينتايجا داخل أسطول السيارات ويصل سعرها إلي 201 ألف دولار تقريباً، أي ما يعادل 6 ملايين جنيه مصري تقريباً، وسيارة لاند روفر رينج روفر بسعر 133 ألف دولار، أي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري تقريباً، وجاكوار XE سعرها 41 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و 240 ألف جنيه مصري تقريباً، ولاند روفر ديفندر يصل سعرها إلي 38 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و 150 ألف جنيه مصري تقريباً.

أسطول سيارات الملك تشارلز الثالث

والجدير بالذكر أن جميع السيارات المتواجدة داخل أسطول سيارات الملك تشارلز تقدر قيمتها مجتمعة بـ 14 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 532 مليون جنيه مصري تقريبًا.