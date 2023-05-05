500 ألف جنيه .. سعر 5 سيارات زيرو فى مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، بحسب التصميم الهيكلي، أو التجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى اختلاف بلد المنشأ، والقدرات الفنية، إلى جانب نقطة فاصلة وهي عامل السعر، والتي تشكل أهمية كبيرة فى عملية الشراء.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو سعرها اقل من 500 الف جنيه.

5 سيارات زيرو سعرها اقل من 500 الف جنيه

نبدأ بالسيارة الكورية هيونداي اكسنت RB موديل 2023، والتي تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات وناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات، بالاضافة إلى قوة إجمالية بلغت 125 حصانا سعة 1600 سي سي، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س خلال 11.1 ثانية، بينما تقدم السيارة بسعر يبدأ من 460 الف جنيه للفئة الاولى وحتى 509 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات.

5 سيارات زيرو سعرها اقل من 500 الف جنيه

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 هي ارخص نسخة تقدمها الشركة اليابانية في مصر، حيث تقدم بقيمة سعرية بلغت 445 الف جنيه، مع فئة واحدة من التجهيزات، حيث تضم وسائد هوائية ثنائية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاصة بالمكابح، بالاضافة لمحرك 3 سلندر، بقوة 76 حصانا، سعة 1200 سي سي، وناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء.

5 سيارات زيرو سعرها اقل من 500 الف جنيه

وتأتي السيارة سوزوكي اسبريسو كأرخص سيارة زيرو تقدم في السوق المصري، حيث يصل سعرها الرسمي إلى 300 الف جنيه، وهي من سيارات الفئة الواحدة المقدمة محليًا، والتي تعتمد على محرك 1000 سي سي، وقوة اجمالية قدرها 67 حصانا، و 90 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى اعتمادها على ناقل سرعات مانيوال يدوي خماسي النقلات بتقنية الدفع الامامي.

5 سيارات زيرو سعرها اقل من 500 الف جنيه

كما تقدم شركة سوزوكي نسختها سويفت تحت فئة الـ 500 الف جنيه، حيث تبدأ اسعار السيارة من 459.900 جنيه حتى 479.900 جنيه، وتستمد السيارة اوامر التسارع من محرك 1200 سي سي، بقوة 84 حصانا، مما يمنحها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.9 ثانية، بينما دعمت بناقل سرعات اوتوماتيكي مكون من 5 نقلات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

5 سيارات زيرو سعرها اقل من 500 الف جنيه

وتتصدر السيارة اريزو 5 قائمة السيارات الارخص سعرًا بين موديلات 2023 المطروحة من شركة شيري الصينية داخل السوق المصري، حيث تبدأ اسعار السيارة من 400 الف جنيه وتنتهي عند 465 الف جنيه للفئة كاملة التجهيز، وتعتمد السيارة على ناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى، واوتوماتيكي للثانية والثالثة كاملة التجهيزات، جميعهم يستمد قوته من محرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س خلال 11.5 ثانية.