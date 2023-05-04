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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف جميع أسعار سيارات MG الجديدة في مصر .. صور

اسعار سيارات MG الجديدة
اسعار سيارات MG الجديدة

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة لجميع سيارات شركة MG الصينية المطروحة داخل السوق المصري، حيث ارتفعت اسعار النسخة ام جي 5 بقيمة تتراوح بين 25 ألف و 35 ألف جنيه، وشهدت النسخة MG6 زيادة قدرها 30 ألف جنيه شملت جميع الفئات.

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وارتفعت أيضا أسعار السيارة MG ZS والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر بقيمة تراوحت بين 20 ألف و 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى النسخة الرياضية RX5 والتي شهدت زيادة بلغت 50 ألف جنيه، إلى جانب السيارة HS من فئة الـ SUV والتي قدرت زياتها بنحو 50 ألف جنيه ايضا.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار سيارات MG الجديدة المقدمة داخل السوق المصري وفقًا لاحدث قائمة سعرية عن شهر مايو 2023.

اسعار سيارات MG الجديدة

1 – ام جي 5 

 

الفئة الأولى بسعر 609.990 ألف جنيه بدلاً من 584.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر649.990 ألف جنيه بدلاً من 614.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 679.990 ألف جنيه بدلاً من 644.990 ألف جنيه.

اسعار سيارات MG الجديدة

2 – ام جي 6 

 

الفئة الاولى بسعر 799.990 ألف جنيه بدلاً من 769.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 839.990 ألف جنيه بدلاً من 809.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 864.990 ألف جنيه بدلاً من 834.990 ألف جنيه.

اسعار سيارات MG الجديدة

3 – ام جي ZS

 

الفئة الاولى بسعر 699.990 ألف جنيه بدلاً من 679.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر  734.990 ألف جنيه بدلاً من 699.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر  744.990 ألف جنيه بدلاً من 714.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر  719.990 ألف جنيه بدلاً من 759.990 ألف جنيه.

اسعار سيارات MG الجديدة

4 – ام جي RX5

 

الفئة الاولى بسعر 899.990 ألف جنيه بدلاً من 849.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 919.990 ألف جنيه بدلاً من 869.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 949.990 ألف جنيه بدلاً من 899.990 ألف جنيه.

اسعار سيارات MG الجديدة

5 – ام جي HS

 

الفئة الاولى بسعر مليون و49.990 الف جنيه بدلاً من 999.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و59.990 الف جنيه بدلاً من مليون و9000.990 جنيه

الفئة الثالثة بسعر مليون و89.990 ألف جنيه بدلاً من مليون و39.990 ألف جنيه

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