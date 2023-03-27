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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة زيرو جديدة من ام جي.. اعرف السعر

سيارة ام جي 5 موديل
سيارة ام جي 5 موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ام جى في مصر عن زيادات جديدة فى أسعار طرازاته المختلفة داخل السوق المحلى المصرى .

سيارة ام جي 5 موديل 2022

من ضمن الطرازات التابعة للعلامة الصينية ام جى ، التى ارتفعت اسعارها خلال شهر مارس الجاري ، تأتى السيارة 5 السيدان موديل 2022 ، ولكن تعتبر ارخص سيارة " زيرو " جديدة من تشكيلة ام جى بالكامل .

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ومن المعروف ان السيارة ام جي 5 موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل الى 112 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لترا، وتصل سرعة السيارة القصوى الى 180 كم/ساعة .

سيارة ام جي 5 موديل 2022

أما عن الابعاد الخارجية فتأتى السيارة ام جي 5 موديل 2022 ، بطول 4601 مم، وعرض 1818 مم، وارتفاع 1489 مم، وقاعدة عجلات 2680 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الى 512 لترا.

سيارة ام جي 5 موديل 2022

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة  ام جي 5 موديل 2022 الكثير من التجهيزات ومنها، شاشة 8 بوصات تدعم التطبيقات الذكية، بالاضافة إلى كاميرا 360 درجة، ومستشعرات ركن خلفية، وأخرى امامية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، و 4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي.

سيارة ام جي 5 موديل 2022

تتميز سيارة ام جي 5 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، ووسائد هوائية، وإنذار لمنع السرقة، ونظام كاشف التصادم، وقفل تفاضلي، وفرامل قرصية، ونظام توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وطفاية حريق، وحقيبة إسعافات أولية، وصدمة امتصاص الغاز، ونظام المساعدة على تسلق التلال، ومانع الحركة، وحساسات استشعار للاصطفاف، وكاميرا خلفية، وكاميرا محيطة، ونظام إدارة أسطوانة متغير، ونظام التحكم في ثبات المركبة.

سيارة ام جي 5 موديل 2022

أما عن أسعار سيارة ام جي 5 موديل 2022

- الفئة الأولى STANDARD تباع بسعر 555 الف جنيه 

- الفئة الثانية COMFORT تباع بسعر 585 الف جنيه 

- الفئة الثالثة LUXURY  تباع بسعر 615 الف جنيه .

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