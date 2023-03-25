بعد رامز نيفر إند .. ياسمين عز تناصر الرجال بأقوى سيارة عضلية

وقعت المذيعة ياسمين عز ، إحدى ضحايا برنامج رامز نيفر إند والذي يقدمه الفنان رامز ‏جلال خلال شهر رمضان 2023‏‎ .‎

ياسمين عز

وتعرضت المذيعة ياسمين عز ، لمقلب المطعم الطائر وظهرت فى غاية الرعب اثناء الحلقة، بعد أن اهتزت المنضدة التي كانت بجانبها ومعلقة في الهواء كنوع من المقالب .

وتعتبر المذيعة ياسمين عز ، من اكثر المذيعات فى مصر و الوطن العربى إثارة للجدل خلال الفترة الماضية ، لمناصرتها دائما لحقوق الرجال، ولكن بطريقة واسلوب كلام يثير الجدل.

ياسمين عز

إضافة الى أن المذيعة ياسمين عز، صاحبة مقولة الصوت الشتوى والصيفى للمرأة اثناء حديثها مع الرجل ، لذلك فهى مناصرة للرجل دائما.

ياسمين عز

وعلى ما نظن فهي تعشق كل شيء ذي عضلات ، حتى عندما أرادت ان تلتقط صورة ، قامت بالتصوير بجانب اكثر سيارة عضلية من فورد ، والمعروفة بالقوة الخارقة وهى السيارة فورد موستانج موديل 2022 سيارة العضالات الأمريكية.

ياسمين عز

ومن المعروف ان السيارة فورد موستنج موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك EcoBoost سعة 2.3 لترات رباعي الأسطوانات، ينتج قوة هائلة تصل الى 310 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يبلغ 475 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات وقدرة على التسارع من وضع الثبات إلى 96 كم/ساعة خلال 4 ثوانٍ فقط.

فورد موستانج موديل 2022

وتتميز فورد موستانج موديل 2022 بمواصفات داخلية ومقصورة مميزة، حيث تتوفر بمقاعد جلدية فاخرة تدعم أنظمة التدفئة والتبريد إضافة للعديد من لمسات الكروم الأنيقة، وتتوفر أيضا بمقابض الأبواب وفتحات التهوية لتصبح الداخلية أكثر جمالا ، و شاشة نظام معلوماتي ترفيهي ملونة لمسية قياس 8 إنش ودعم التوافق مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو .

فورد موستانج موديل 2022

إضافة إلى احتواء فورد موستنج موديل 2022، على نظام إضاءة محيطي وضبط إلكتروني تلقائي ثنائي المنطقة للمكيف ومقاعد أمامية مدفأة ومبردة، نظام صوتي مكون من 6 أو 9 سماعات، نظام ذاكرة للمقاعد، أقفال آلية للأبواب نوافذ كهربائية، مقود متعدد الاستخدامات وغيرها الكثير من المميزات الرائعة.

أما عن أسعار سيارة فورد موستنج موديل 2022 ، فهى تاتى ما بين 28 الف دولار اى ما يعادل 863 الف جنيه الى 44 الف دولار اى ما يعادل مليونا و 350 الف جنيه.