أطلقت وزارة الطيران المدني مبادرة إنسانية لتقديم دعم مالي مبدئي بقيمة 30 مليون جنيه لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الوراق، بمشاركة واسعة من العاملين بالوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، إلى جانب عدد من شركات الطيران الخاصة والوكالات العاملة في مصر، في لفتة إنسانية تعكس أصالة قيم التراحم والتكافل، وتجسد معنى الوقوف إلى جانب أبناء المجتمع في أوقات المحن.

وأكد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، أن هذه المبادرة تأتي تعبيرًا عن مشاعر التضامن والمواساة مع أسر الضحايا والمصابين، وحرص أسرة الطيران المدني، بمختلف مؤسساتها وكياناتها، على الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من العاملين والهيئات والشركات التابعة للوزارة، إلى جانب شركات الطيران الخاصة والوكالات، تعكس روحًا حقيقية من التكاتف والتلاحم بين جميع أطراف القطاع.

وأضاف الحفني أن قيمة هذه المبادرة لا تقتصر على ما تقدمه من دعم مادي، وإنما تمتد إلى ما تحمله من رسالة إنسانية تعبر عن مشاعر المشاركة والمساندة، مؤكدًا حرص قطاع الطيران المدني على مواصلة دوره المجتمعي، والمشاركة الفاعلة في المبادرات التي تجسد قيم الرحمة والتراحم والتكافل، وترسخ روح الأسرة الواحدة بين جميع أبنائه وأبناء المجتمع المصري.