بعد رامز نيفر إند.. أسطول سيارت محمد رمضان يتجاوز الـ50 مليون جنيه.. صور

وقع الفنان محمد رمضان ، كأول ضحايا برنامج رامز نيفر إند والذي يقدمه الفنان رامز ‏جلال خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 2023 ‏‎ .‎

الفنان محمد رمضان

وبدأت الحلقة الاولي من برنامج «رامز نيفر اند» بمقدمة رامز جلال، وثم استقبلت المذيعة كارلا حداد الفنان محمد رمضان وذهبت معه على الخيل، لافتتاح مطعم «كاظم»، وفي الخلفية رامز جلال يسخر من محمد رمضان على طريقته الشهيرة في كل عام.

وقال محمد رمضان خلال البرنامج : أنا بحب أتصور جمب السيارات بتاعتي، لأني من وأنا صغير كان في أنواع نفسي أشتريها واشتريتها كلها، وعندي 16 عربية، ولكن معنديش طائرة خاصة.

الفنان محمد رمضان

وبدأ المقلب بتغيير رامز جلال لهيئته وتحولة لشخصية جديدة لا يعرفها الضيف، وهي شخصية تدعي «الشيخ فخرت»، ويستضيف محمد رمضان لافتتاح إحدى المطاعم الشهير في المملكة العربية السعودية.

الفنان محمد رمضان

واحتفل المطعم خلال افتتاحه بالفنان محمد رمضان، ثم كسر الثور الزجاج الفاصل بينه وبين محمد رمضان وحاول الهجوم عليه، وارتبك محمد رمضان أثناء مشاهدة الثور محاولًا الابتعاد عنه، وحاول الأمن سحب محمدرمضان بعيدًا بالقوة وإدخاله في غرفة «الغسالة»، وإغلاق الباب مع «الشيخ فخرت» ثم تحولت الغرفة إلى زلزال كبير ووقوع محمد رمضان على الأرض، ثم بعد ذلك كشف «الشيخ فكرت» له عن شخصيتة وتبن لمحمد رمضان انه رامز جلال، حيث قام بقذف رامز بالكرسي.

الفنان محمد رمضان

اما عن ابرز السيارات المتواجدة داخل اسطول سيارات النجم محمد رمضان ، فتاتى كالتالى :

1- لامبورجيني افنتادور

لامبورجيني افنتادور

يمتلك رمضان، سيارة لامبورجيني - طراز افنتادور، تبلغ قيمتها 417 ألف دولار أى ما يعادل 7.000.000 جنيه تقريبًا.

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات السوبر رياضية، المزودة بمحرك كبير مكون من 12 أسطوانة سعة 6.5 لتر، بقوة 740 حصان.

2- رولز رويس جوست

رولز رويس جوست

يمتلك رمضان أيضًا السيارة الفارهة رولز رويس جوست الإنجليزية والبالغ متوسط سعرها 300 ألف دولار أى ما يعادل 4.86 مليون جنيه تقريبًا

تنتمي السيارة الإنجليزية العريقة إلى فئة السيارات السيدان الفارهة، والمزودة بمحرك خارق مكون من 12 أسطوانة سعة 6.6 لتر، بقوة 563 حصان، والمرتبط بناقل حركة مكون من 8 سرعات.

3- مكلارين 720 إس

مكلارين 720 إس

من بين أحد أهم السيارات التي يمتلكها النجم محمد رمضان هي السيارة مكلارين 720 إس التي يصل سعرها لـ 300,000 دولار تقريباً، أى ما يعادل 4.800.000 جنيه تقريبا.

وظهرت السيارة الخارقة في إعلان قدمه سابقًا، فضلا عن مجموعة من الصور التي نشرها على حسابه الخاص على انستجرام.

4- بورشه 718 بوكستر

كما نشر الحساب الرسمي لمحمد رمضان صورًا لسيارته من نوع بورشه 718 بوكستر والتي تأتي بسعر 100 ألف دولار أى ما يعادل 1.600.000 جنيه تقريبًا.

5- كاديلاك إسكاليد

كاديلاك إسكاليد

اختار محمد رمضان واحدة من أفضل سيارات الفئة العائلية والتي تعتبر السيارة المفضلة للكثير من الرؤساء والمشاهير ورجال الأعمال حول العالم وهي كاديلاك اسكاليد مع بعض التعديلات عليها.

وبفضل المساحة الداخلية الكبيرة لموديل كاديلاك اسكاليد تم تزويدها بمقاعد VIP تشبه مقاعد الدرجة الأولى في الطائرات.

تأتي كاديلاك إسكاليد بأسعار تقريبية تبدأ من 80.000 دولار أى ما يعادل 1.280.000 جنيه تقريبًا.

6- فيراري 458

فيراري 458

أسطول محمد رمضان، يضم سيارة أخرى من نوع فيراري 458 و البالغ سعرها 250 ألف دولار أى مايعادل 4.000.000 جنيه تقريبًا.

السيارة الإيطالية السوبر رياضية مزودة بمحرك رياضي مكون من 8 أسطوانات سعة 4.5 لتر، بقوة 570 حصان، مرتبط بناقل حركة "مزدوج الكلتش" من 7 سرعات.

وتصل السيارة إلي سرعة 100 كيلومتر/ الساعة خلال 3.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 325 كيلومتر/ الساعة.

7- مرسيدس G-class AMG G65

السيارة مرسيدس G-class AMG G65 واحدة من أسطول سيارات محمد رمضان ضمن والتي تعد واحدة من بين 65 نسخة فقط على مستوى العالم.

واشتراها رمضان خلال موسم الرياض بسعر 368 ألف دولار أى ما يعادل 5.888.000 جنيه تقريبًا.

سيارات محمد رمضان

8- رانج روفر فيلار

كما ويمتلك رمضان أيضًا سيارتين من نوع رانج روفر والتي ظهر بهما على مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من الأماكن الخاصة، ويبلغ سعرها 300.000 دولار أى مايعادل 4.800.000 جنيه تقريبًا.

السيارة مزودة بثلاث أنواع مختلفة من المحركات أصغرهما سعة 2.0 لتر بقوة 250 حصان، والثاني سعة 2.0 أيضاً ولكن بقوة 300 حصان، وأخيراً محرك سعة 3.0 لترات بقوة 380 حصان.

9- رولز رويس كولينان

نشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية مؤخرا بموقع تبادل الصور "إنستجرام" على شبكة الإنترنت، صورة إلى جانب أحدث سيارة في أسطول سياراته وهي رولز رويس Cullinan إصدار Black Badge.

وتتوفر كولينان بلاك بادج في الأسواق العالمية بمتوسط أسعار تبدأ من 524.200 دولار أي ما يعادل نحو (ثمانية ملايين و256 ألف جنيه مصري) تقريبًا؛ ذلك فيما تباع رولز كالينان النسخة العادية بأسعار بين 382.000 دولار (ستة ملايين جنيه) و440.000 دولار.