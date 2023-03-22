5 سيارات عائلية 2023 في السعودية أقل من 150 ألف ريال

يبحث العديد من المواطنين المقيمين في جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

ويسمح القانون الجديد باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات 5 سيارات عائلية 2023 فى السعودية أقل من 150 ألف ريال، داخل المملكة العربية السعودية .

1- تويوتا انوفا

تويوتا انوفا

تأتي السيارة تويوتا انوفا 2023 بمحرك 2700 سي سي 4 سلندر، بقوة 164 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي، بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، بالاضافة إلى محرك آخر ينتج عزم دوران 360 نيوتن/متر، وقوة قدرها 174 حصانا.

أما عن أسعار تويوتا انوفا داخل المملكة :

- أوتوماتيك / GL 2023 بسعر 108,675 ريالاً سعوديًا

- أوتوماتيك / STD DIESEL 2023بسعر 116,955 ريالاً سعوديًا

2- جيلي اوكافانجو

جيلي اوكافانجو

تحتوي السيارة جيلي اوكافانجو 2023 على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 190 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية تعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة.

أما عن أسعار جيلي اوكافانجو داخل المملكة :

- أوتوماتيك / COMFORT 2023بسعر 83,875 ريالاً سعوديًا

- أوتوماتيك / PREMIUM 2023بسعر 91,925 ريالاً سعوديًا

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2023بسعر 98,825 ريالاً سعوديًا

3- سوزوكي ارتيجا

سوزوكي ارتيجا

تستمد السيارة سوزوكي ارتيجا 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، وبسرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة، بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 138 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات خلال مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية.

أما عن أسعار سوزوكى ارتيجا داخل المملكة :

- أوتوماتيك / GL 2023بسعر 72,450 ريالاً سعوديًا

- أوتوماتيك GLX/ 2023 بسعر 78,200 ريال سعودي

4- ميتسوبيشي اكسباندر

ميتسوبيشي اكسباندر

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع امامي، مقترن بمحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، يمكنه ضخ قوة قدرها 105 أحصنة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر.

أما عن أسعار ميتسوبيشي اكسباندر داخل المملكة :

- أوتوماتيك / CROSS AT HL 2023 بسعر 77,650 ريالاً سعوديًا

5- شيري تيجو 8 برو

شيري تيجو 8 برو

دعمت السيارة شيري تيجو 8 برو 2023 بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، بقوة 170 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 185 حصانا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أما عن أسعار شيرى تيجو 8 برو داخل المملكة :

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 94,070 ريالاً سعوديًا

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 101,890 ريالاً سعوديًا

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2023 بسعر 111,205 ريالات سعودية

- أوتوماتيك / INTELLIGENT 2023 بسعر 117,530 ريالاً سعوديًا