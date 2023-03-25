عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع 5 شاحنات معدلة في العالم 2023

أسرع ٥ شاحنات معدلة
أسرع ٥ شاحنات معدلة في العالم 2023

توجد العديد من شركات التعديل فى مجال السيارات حول العالم ، التى تحاول ابهار الجميع كل فترة باصدار نماذج خاصة معدلة وخارقة لطرازات شهيرة .

 

ومن ضمن هذه الشركات ، قامت عدد من الشركات بتعديل شاحنات عملاقة من كبرى شركات صناعة السيارات لتجعلها خارقة للسرعة .

txt

بعد 50 عاما من العطاء.. والدة المستشار ياسر عكاشة أما مثالية

txt

لو عايز مشروع .. أسعار سوزوكي فان الجديدة فى مصر

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسرع ٥ شاحنات معدلة في العالم 2023

 

1- هينيسي رام 1500 TRX ماموث

هينيسي رام 1500 TRX ماموث

تعتبر الشاحنة هينيسي رام 1500 TRX ماموث ، اسرع شاحنة معدلة فى العالم ، والتى تاتى من شركة هينيسي المتخصصة فى تعديل السيارات والشاحنات .

وتستمد الشاحنة هينيسي رام 1500 TRX ماموث، قوتها من محرك هيمي V8 بسعة 6.2 لتر مزود بسوبر تشارجر، ليولد المحرك قوة 1,012 حصان مع 1,313 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع الشاحنة من السكون حتى 96 كم/ ساعة في 3.2 ثانية.

 

2- هينيسي فورد F-150 فينوم 775

هينيسي فورد F-150 فينوم 775

تاتى الشاحنة هينيسي فورد F-150 فينوم 775 ، المعدلة كثانى اسرع شاحنة على مستوى العالم ، وايضا من انتاج شركة هينيسي ، وهى معدلة من شاحنة فورد F-150 القياسية .

وتضم الشاحنة هينيسي فورد F-150 فينوم 775 ، محرك  V8 بسعة 5.0 لتر مزود بسوبر تشارجر، ليولد قوة 775 حصان مع 929 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع من السكون حتى 96 كم/ ساعة في 3.9 ثانية، وصولاً لسرعة قصوى 186 كم/ ساعة .

 

3- هينيسي جيب جلاديتور ماكسيموس

هينيسي جيب جلاديتور ماكسيموس

تضم تعديلات شركة هينيسي ، شاحنة جيب جلاديتور ماكسيموس المعدلة لتنضم الى قائمة الاسرع عالميا فى المرتبة الثالثة .

وتاتى الشاحنة هينيسي جيب جلاديتور ماكسيموس ، بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر مزود بسوبر تشارجر، ليولد قوة 1,000 حصان مع 1,346 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتمكن الشاحنة من التسارع من السكون حتى 96 كم/ ساعة في 3.9 ثانية.

 

4- روش فورد F-150 نيتمير

روش فورد F-150 نيتمير

قدمت شركة روش الأمريكية المتخصصة فى تعديل السيارات نسخة معدلة من شاحنة فورد F-150 بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر مزود بسوبر تشارجر.

و يولد محرك روش فورد F-150 نيتمير، قوة 650 حصان مع 827 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتمكن الشاحنة من التسارع من السكون حتى 96 كم/ ساعة في 3.9 ثانية، وتوفر شركة روش إمكانية الحصول على حزمة التعديلات هذه بجانب لمسات رياضية متعددة بسعر يبدأ من 19 ألف دولار .

 

5-SVE  شيفروليه سيلفرادو

SVE  شيفروليه سيلفرادو

وفى المرتبة الخامسة تاتى الشاحنة المعدلة من شركة SVE  ، وهى شيفروليه سيلفرادو ضمن اسرع شاحنات العالم .

و تحصل SVE  شيفروليه سيلفرادو، على محرك V8 بسعة 6.2 لتر مزود بسوبر تشارجر بقوة 800 حصان مع 976 نيوتن متر من عزم الدوران، مع توافر خيار إضافي يعتمد على محرك V8 بسعة 5.3 لتر مزود بسوبر تشارجر بقوة 700 حصان.

السيارات أسرع ٥ شاحنات صناعة السيارات تعديل السيارات جيب جلاديتور شاحنة شركات صناعة السيارات رام 1500 TRX شاحنة فورد F-150 فورد F-150 رام 1500

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

قرار عاجل من السعودية بشأن العمرة فى رمضان

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة عن المدرب المقترح للزمالك| شاهد

موضوعات متعلقة

رامز نيفر إند.. أحمد السقا يتعرض لموقف في غاية الرعب| صور

بعد رامز نيفر إند.. أسطول سيارات محمد رمضان يتجاوز الـ50 مليون جنيه.. صور

بعد 50 عاما من العطاء.. والدة المستشار ياسر عكاشة أما مثالية

لعشاق المغامرة.. 5 سيارات SUV مستعملة على قد الإيد

للمرة الثانية فى مارس .. أسعار جديدة لـ ام جى 5

من هو بطل جائزة سباق السعودية الكبرى F1 لعام 2023           

تعرف على أسعار كورسا الجديدة 2023

5 سيارات عائلية 2023 في السعودية أقل من 150 ألف ريال

ترشيحاتنا

مصير فلسطين ينتظر الأردن.. جنبلاط يحذر العرب من كارثة جديدة

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للبنك المركزي المصري

قانون علمي باسمه.. من هو جوردون مور مؤسس شركة إنتل العالمية؟

عقلية الحرب الباردة.. بيان عاجل من الصين ضد أمريكا وكندا

نشرة المرأة و الصحة|بلوجر شهيرة تستغيث بعد توقف قلب نجلها.. وفوائد تناول المكسرات بين الإفطار والسحور في رمضان

جداريات أثرية | رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريف منير يرد لأول مرة على سر توتر علاقته بالسوشيال ميديا

تعرف علي الممنوعات لمرضي السكر في الصيام

بسبب التقلبات الجوية.. هاني الناظر يحذر من انتشار الجديري بين الأطفال.. تفاصيل

أطعمة تمنح الجسم طاقة خلال ساعات الصيام| تعرف عليها

فيديو

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

اﻟﻤﺰﻳﺪ