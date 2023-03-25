أسرع 5 شاحنات معدلة في العالم 2023

توجد العديد من شركات التعديل فى مجال السيارات حول العالم ، التى تحاول ابهار الجميع كل فترة باصدار نماذج خاصة معدلة وخارقة لطرازات شهيرة .

ومن ضمن هذه الشركات ، قامت عدد من الشركات بتعديل شاحنات عملاقة من كبرى شركات صناعة السيارات لتجعلها خارقة للسرعة .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسرع ٥ شاحنات معدلة في العالم 2023

1- هينيسي رام 1500 TRX ماموث

هينيسي رام 1500 TRX ماموث

تعتبر الشاحنة هينيسي رام 1500 TRX ماموث ، اسرع شاحنة معدلة فى العالم ، والتى تاتى من شركة هينيسي المتخصصة فى تعديل السيارات والشاحنات .

وتستمد الشاحنة هينيسي رام 1500 TRX ماموث، قوتها من محرك هيمي V8 بسعة 6.2 لتر مزود بسوبر تشارجر، ليولد المحرك قوة 1,012 حصان مع 1,313 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع الشاحنة من السكون حتى 96 كم/ ساعة في 3.2 ثانية.

2- هينيسي فورد F-150 فينوم 775

هينيسي فورد F-150 فينوم 775

تاتى الشاحنة هينيسي فورد F-150 فينوم 775 ، المعدلة كثانى اسرع شاحنة على مستوى العالم ، وايضا من انتاج شركة هينيسي ، وهى معدلة من شاحنة فورد F-150 القياسية .

وتضم الشاحنة هينيسي فورد F-150 فينوم 775 ، محرك V8 بسعة 5.0 لتر مزود بسوبر تشارجر، ليولد قوة 775 حصان مع 929 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع من السكون حتى 96 كم/ ساعة في 3.9 ثانية، وصولاً لسرعة قصوى 186 كم/ ساعة .

3- هينيسي جيب جلاديتور ماكسيموس

هينيسي جيب جلاديتور ماكسيموس

تضم تعديلات شركة هينيسي ، شاحنة جيب جلاديتور ماكسيموس المعدلة لتنضم الى قائمة الاسرع عالميا فى المرتبة الثالثة .

وتاتى الشاحنة هينيسي جيب جلاديتور ماكسيموس ، بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر مزود بسوبر تشارجر، ليولد قوة 1,000 حصان مع 1,346 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتمكن الشاحنة من التسارع من السكون حتى 96 كم/ ساعة في 3.9 ثانية.

4- روش فورد F-150 نيتمير

روش فورد F-150 نيتمير

قدمت شركة روش الأمريكية المتخصصة فى تعديل السيارات نسخة معدلة من شاحنة فورد F-150 بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر مزود بسوبر تشارجر.

و يولد محرك روش فورد F-150 نيتمير، قوة 650 حصان مع 827 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتمكن الشاحنة من التسارع من السكون حتى 96 كم/ ساعة في 3.9 ثانية، وتوفر شركة روش إمكانية الحصول على حزمة التعديلات هذه بجانب لمسات رياضية متعددة بسعر يبدأ من 19 ألف دولار .

5-SVE شيفروليه سيلفرادو

SVE شيفروليه سيلفرادو

وفى المرتبة الخامسة تاتى الشاحنة المعدلة من شركة SVE ، وهى شيفروليه سيلفرادو ضمن اسرع شاحنات العالم .

و تحصل SVE شيفروليه سيلفرادو، على محرك V8 بسعة 6.2 لتر مزود بسوبر تشارجر بقوة 800 حصان مع 976 نيوتن متر من عزم الدوران، مع توافر خيار إضافي يعتمد على محرك V8 بسعة 5.3 لتر مزود بسوبر تشارجر بقوة 700 حصان.