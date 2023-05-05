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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية في مصر .. صور

الاسعار الجديدة لـ
الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة لعدد كبير من السيارات المقدمة محليًا، ومنها النسخة الرياضية بيجو 2008 والتي ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 80 و 85 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة اوبل موكا حيث قدرت زيادتها السعرية بنسبة تراوحت بين 70 ألف و 80 ألف جنيه.

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وارتفعت ايضا اسعار السيارة الرياضية شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة تراوح بين 15 و 20 ألف جنيه، بالاضافة إلى السيارة ام جي HS التي تعد اغلى سيارات الشركة الصينية في مصر، حيث قدرت زيادتها السعرية بـ 50 ألف جنيه، إلى جانب السيارة شيفروليه كابتيفا التي ارتعت اسعارها بقيمة تتراوح بين 100 و 140 ألف جنيه.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية بعد زيادات شهر مايو الجاري.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية

1 – بيجو 2008 

 

الفئة الاولى بسعر 979.990 ألف جنيه بدلاً من 899.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و54 ألف و990 جنيه بدلاً من 974.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و119 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و34 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية

2 – اوبل موكا 

 

الفئة الاولى بسعر مليون و49 ألف و990 ألف جنيه بدلاً من 979.990 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و119 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و39 ألف و990 جنيه.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية

3 – شيري تيجو 7 

 

الفئة الاولى بسعر 645 ألف جنيه بدلاً من 630 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر  700 ألف جنيه بدلاً من 680 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية

4 – ام جي HS

 

الفئة الاولى مليون و49 ألف و990 جنيه بدلاً من 999.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية مليون و59 آلاف و990 جنيه بدلاً من مليون و9000 آلاف و990 جنيه.

الفئة الثالثة مليون و89 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و39 ألف و990 جنيه.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية

5 – شيفروليه كابتيفا 

 

الفئة الاولى بسعر 979.990 ألف جنيه بدلاً من 879.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 999.900 ألف جنيه بدلاً من 899.990 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر 1.089.990 جنيه بدلاً من 949.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1.109.990 جنيه بدلاً من 969.990 ألف جنيه.

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