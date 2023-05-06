أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2023 .. صور

ارتفعت القائمة السعرية لجميع سيارات شركة بيجو من جديد خلال الايام القليلة الماضية، فمع بداية شهر مايو شهدت النسخة 5008 موديل 2023 زيادة تراوحت بين 90 ألف و 130 ألف جنيه، وذلك باختلاف الفئات المطروحة داخل السوق المحلي، من تلك النسخة الرياضية التي تنضم لعائلة الـ SUV.

بيجو 5008 موديل 2023

فيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023 واحدث اسعارها الرسمية المقدمة داخل السوق المصري

تتسارع العجلات الخاصة بالنسخة بيجو 5008 موديل 2023 عبر عبلة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستغرف مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س.

بيجو 5008 موديل 2023

وتأتي هذه القدرات الفنية بفضل محركها صاحب الاربعة اسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، حيث يتمكن من انتاج عزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، بالاضافة إلى قوة إجمالية بلغت 165 حصانا، وسرعة قصوى تصل لـ 206 كيلومتر في الساعة.

بيجو 5008 موديل 2023

احدث اسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون 414.990 ألف جنيه بدلاً من مليون 314.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون 524.990 ألف جنيه بدلاً من مليون 424.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون 679.990 ألف جنيه بدلاً من مليون 549.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر مليون 689.990 ألف جنيه بدلاً من مليون 599.990 ألف جنيه.