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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منها MG و أوبل .. 5 سيارات رياضية لم تصل للمليون جنيه"أسعار ومواصفات"

5 سيارات رياضية اقل
5 سيارات رياضية اقل من مليون جنيه

استطاعت السيارات الرياضية أن تحظى بشعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة لارتفاعها المناسب والذي يمنحها افضلية السير على بعض الطرق، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى التجهيزات المطروحة بحسب كل علامة تجارية.

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وخلال الفترة الأخيرة شهدت تلك الفئة زيادات سعرية كبيرة تخطت حاجز المليون جنيه، بينما لاتزال البعض منها لم يصل إلى هذه القيمة السعرية، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية اقل من مليون جنيه.

5 سيارات رياضية اقل من مليون جنيه

نبدأ بالسيارة اوبل كروس لاند الرياضية، والتي شهدت زيادة سعرية بلغت 60 ألف جنيه للفئة الأولى حيث وصل سعرها إلى 859.990 ألف جنيه بدلاً من 799.990 ألف جنيه، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثانية بنسبة بلغت 80 ألف جنيه ليصل إلى 939.990 ألف جنيه بدلاً من 859.990 ألف جنيه، وتعتمد هذه السيارة على محرك تيربو سعة 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات مكون من 6 نقلات اوتوماتيكية الاداء دفع امامي.

5 سيارات رياضية اقل من مليون جنيه

ومن السيارات الرياضية ايضا هي النسخة شانجان CS35 Plus والتي شهجت زيادة سعرية بلغت 20 ألف جنيه حيث وصل سعر الفئة الاولى إلى 820 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف جنيه، و 870 ألف جنيه بدلاً من 850 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة 930 ألف جنيه، وتعتمد هذه السيارة على محرك بقوة 160 حصانا، سعة 1400 سي سي تيربو، مع 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل حركة اوتوماتيكي الاداء من 7 سرعات.

5 سيارات رياضية اقل من مليون جنيه

وتغيرت اسعار السيارة ام جي RX5 بنسبة بلغت 50 الف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، حيث يبلغ سعر الفئة الاولى نحو 899.990 ألف جنيه، و  919.990 ألف جنيه للفئة الثانية، بالاضافة إلى  949.990 ألف جنيه لاسعار الفئة الثالثة، وتعمل جميع الفئات بمحرك تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 7 نقلات، وسرعة قصوى تصلا لـ 190 كم/ساعة، مع تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.8 ثانية.

5 سيارات رياضية اقل من مليون جنيه

وشهدت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 زيادة وصلت إلى 20 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفئة الاولى 645 ألف جنيه بدلاً من 630 ألف جنيه، بينما ارتفع سعر الفئة الثانية إلى 700 ألف جنيه بدلاً من 680 ألف جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات، يضخ 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وقوة اجمالية بلغت 145 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات أوتوماتيكية.

5 سيارات رياضية اقل من مليون جنيه ظن

وتعتبر السيارة ام جي ZS من ابرز سيارات الكروس اوفر والتي تقدم بقيمة سعرية قدرها 699.990 جنيه، حيث شهدت زيادة جديدة تراوحت بين 20 ألف و 40 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 734.990 ألف جنيه، و 744.990 ألف جنيه للفئة الثالثة، ووصل سعر الفئة الرابعة إلى 719.990 ألف جنيه بدلاً من 759.990 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي، بقوة 119 حصانا، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي من 4 سرعات، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.

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