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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

تأخير إطلاق بوليستار 3 بسبب منصة فولفو الكهربائية.. صور

صدى البلد

قررت شركة بوليستار السويدسة المتخصصة في انتاج السيارات الكهربائية إطلاق طرازي بوليستار 3 و 4 في غضون تسعة أشهر من بعضهما البعض حيث تسعى الشركة لتعويض الوقت الضائع بسبب تأخر جاهزية المنصة الكهربائية الجديدة.

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بوليستار 3

في حين تم الإشادة ببوليستار 2 الحالي على نطاق واسع منذ أن وصل إلى خط الإنتاج في عام 2020 ، فإنه لا يزال النموذج الوحيد للعلامة التجارية المتاح بالفعل، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو اعتماد بوليستار على شركائها العالميين لنماذج جديدة.

 

نظرًا لأن بوليستار هي علامة تجارية داخل شركة جيلي، فيمكنها التركيز على المنتجات والتقنيات مع السماح لشركتها الأم بالعمل في مجال الخدمات اللوجستية والتصنيع، هذا يوفر المال لبدء التشغيل ولكن له سلبيات. 

بوليستار 3

تم تأجيل تطوير منصة المركبات الكهربائية SPA2 الجديدة من فولفو بسبب المشكلات المتعلقة بالبرمجيات، مما يعني أن Polestar 3 القائمة على SPA2 قد تم تأجيلها لمدة عام تقريبًا، هذه مشكلة عند إطلاق مركبات كهربائية جديدة كل أسبوعين من العلامات التجارية المنافسة.

 

في حديثه مع Auto News ، كشف توماس إنجينلات الرئيس التنفيذي لشركة بوليستار أنه يجب إطلاق بوليستار 3 في المتاجر الأمريكية في الربع الأخير من هذا العام، بعد تسعة أشهر فقط من هبوطها ، ستكون بوليستار 4 على شكل سيارة سيدان مرفوعة قليلاً شبيهة بطراز تسلا موديل Y.

 

بوليستار 3

بينما ستطلق بوليستار النموذجين قريبين جدًا من بعضهما البعض، لا يتوقع إنجينلات أي تعارض في المبيعات بينهما، وأشار إلى أن 3 تشبه في الحجم بورشه كايين وأكثر من "سيارات الدفع الرباعي الحقيقية" في حين أن 4 ستكون أكثر من "أربعة أبواب جي تي ولكن مع موقع مرتفع قليلاً، وستبدأ أسعار 3 من 85300 دولارًا بينما ستكلف 4 حوالي 60 ألف دولار.

 

لن يكون بوليستار 3 مهمًا فقط للعلامة التجارية كنموذجها الثاني ولكن أيضًا لأنه سيكون أول طراز يتم تصنيعه في الولايات المتحدة في مصنع فولفو في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، لن تكون مؤهلة في البداية للحصول على ائتمانات ضريبية فيدرالية للمركبات الكهربائية بموجب قانون الحد من التضخم بسبب سعرها، لكن بوليستار تخطط لإطلاق نسخة ذات محرك واحد في عام 2024 ستكون مؤهلة. 

 

أقر إنجينلات بأن بوليستار "ستكون في وضع مختلف تمامًا" إذا كانت تصنع سياراتها من الصفر ، لكنه قال إن الأمر صعب، مشير إلى أن تسلا هي شركة السيارات الناشئة الوحيدة التي حققت حجمًا كبيرًا في مدة وجيزة. 

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