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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث الأسعار لأشهر 5 سيارات هاتشباك زيرو في مصر| صور

صدى البلد

يضم السوق المصري باقة من سيارات الهاتشباك الشبابية، والتي تتميز بتصميمها العصري وحجمها الصغير، مما يجعلها الخيار الأفضل للاستخدام داخل المدينة.

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سيات ابيزا موديل 2023

سيات ابيزا موديل 2023

دعمت السيارة سيات إبيزا موديل 2023 بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها يمكنها التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.5 ثانية.

 

أسعار سيات ابيزا موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 800,000 جنيه   

الفئة الثانية بقيمة قدرها 910,000 جنيه

 

تويوتا ياريس موديل 2022

تويوتا ياريس موديل 2022

تستمد السيارة تويوتا ياريس موديل 2022 عزمها من محرك سعة 1500 سي سي، مكون من 3 اسطوانات، يمكنه ضخ قوة قدرها 123 حصانا، و 153 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتنتقل السرعة لمنظومة الدفع الامامي ، عبر علبة تروس أوتوماتيكية الحركة طراز CVT، وبهذه القدرات تصل السيارة لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 خلال 11 ثانية.

 

أسعار السيارة تويوتا ياريس موديل 2022

الفئة الأولى بقيمة قدرها 475,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 495,000 جنيه

فيات 500 موديل 2023

فيات 500 موديل 2023

تأتي السيارة فيات 500 موديل 2023 بمحرك سعة 1400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 100 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 131 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها يمكنها التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.5 ثانية.

 

سعر السيارة فيات 500 موديل 2023

فئة PANORAMA يبلغ سعرها 725,000 جنيه

سوزوكى سويفت موديل 2022

سوزوكى سويفت موديل 2022

حصلت السيارة سوزوكى سويفت موديل 2022 على محرك تيربو سعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 107 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 5 سرعات، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها يمكنها التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية.

 

أسعار السيارة سوزوكى سويفت موديل 2022

الفئة الأولى بقيمة قدرها 459,900 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 479,900 جنيه

سيترون C3 موديل 2023

سيترون C3 موديل 2023

جاءت السيارة سيترون C3 موديل 2023 سعة 1200 سي سي، يضخ قوة تصل الى 110 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظلم جر أمامي.

 

سعر السيارة سيترون C3 موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 674,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 759,000 جنيه   

هاتشباك فيات 500 سوزوكي سويفت سيات إبيزا تويوتا ياريس

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