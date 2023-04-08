موديل 2023.. سعر أرخص سيارة بيجو في مصر |صور

تعتبر سيارة السيدان بيجو 301 موديل 2023 الأقل سعراً بين سيارات العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصرية، حيث تقدم بالعديد من التقنيات الرائدة ووسائل السلامة والتكنولوجيا.

بيجو 301 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2023

جاءت السيارة بيجو 301 موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 6.6 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

بيجو 301 موديل 2023

بينما تستغرق السيارة بيجو 301 موديل 2023 مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من عندما تنطلق من وضعية الثبات 0، وتصل سرعتها القصوى الى 188 كيلومترا في الساعة.

وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2023 مرايا جانبية كهربائية، وشاشة تعمل باللمس، وقفل مركزي، ووسائد هوائية أمامية، إلى جانب تجهيزات إضافية تتضمن، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، واضاءة LED نهارية، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومكابح ABS و EBD.

بيجو 301 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 301 موديل 2023

الطول الكلي: 4.442 متر

العرض الكلي: 1.748 متر

الارتفاع الكلي: 1.466 متر

قاعدة العجلات: 2.840 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض 165 مم

سعة صندوق السيارة: 506 لترات

سعة خزان الوقود: 50 لتراً

بيجو 301 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 301 موديل 2023

بيجو 301 موديل 2023 الفئة الأولىACTIVE بقيمة قدرها 569,990 جنيه

بيجو 301 موديل 2023 الفئة الثانيةALLURE بقيمة قدرها 599,990 جنيه