موديل 2023.. سعر أرخص سيارة بيجو في مصر |صور

تعتبر سيارة السيدان بيجو 301 موديل 2023 الأقل سعراً بين سيارات العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصرية، حيث تقدم بالعديد من التقنيات الرائدة ووسائل السلامة والتكنولوجيا.
مواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2023
جاءت السيارة بيجو 301 موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 6.6 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.
بينما تستغرق السيارة بيجو 301 موديل 2023 مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من عندما تنطلق من وضعية الثبات 0، وتصل سرعتها القصوى الى 188 كيلومترا في الساعة.
وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2023 مرايا جانبية كهربائية، وشاشة تعمل باللمس، وقفل مركزي، ووسائد هوائية أمامية، إلى جانب تجهيزات إضافية تتضمن، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، واضاءة LED نهارية، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومكابح ABS و EBD.
قياسات وأبعاد السيارة بيجو 301 موديل 2023
الطول الكلي: 4.442 متر
العرض الكلي: 1.748 متر
الارتفاع الكلي: 1.466 متر
قاعدة العجلات: 2.840 متر
ارتفاع السيارة عن الأرض 165 مم
سعة صندوق السيارة: 506 لترات
سعة خزان الوقود: 50 لتراً
أسعار السيارة بيجو 301 موديل 2023
بيجو 301 موديل 2023 الفئة الأولىACTIVE بقيمة قدرها 569,990 جنيه
بيجو 301 موديل 2023 الفئة الثانيةALLURE بقيمة قدرها 599,990 جنيه