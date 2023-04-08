أرخص سيارات أودي بخصم 70% لفترة محدودة| صور

تتميز العلامة التجارية الألمانية أودي بإصدارتها الفارهة وخاصة سيارات الفئة A ، وتعتبر A1 سبورتباك أقلها سعراً، كما شهدت تخفيضاً يصل الى 70% على قيمة وديعتها الدولارية عند استيرادها من الخارج بالإضافة لعدة تيسيرات آخرى.

أودي A1

أقر مجلس النواب عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، مثل وتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، وتمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة،

أودي A1

وتم مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023، و وإلغاء حظر البيع عليها، و العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع على السيارات المستوردة، وإلغاء شرط كشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية، والتصديق على مستندات الإقامة، وتم إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة.

أودي A1

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة أودي A1 "الفئة الكاملة"

أودي A1 محرك 1000 سي سي موديل 2019 بقيمة 2,698 دولار.

أودي A1 محرك 1000 سي سي موديل 2020 بقيمة 2,914 دولار.

أودي A1 محرك 1000 سي سي موديل 2021 بقيمة 2,957 دولار.

أودي A1 محرك 1000 سي سي موديل 2022 بقيمة 4,432 دولار.

أودي A1 محرك 1000 سي سي موديل 2023 بقيمة 4,742 دولار.

أودي A1 محرك 1600 سي سي موديل 2023 بقيمة 5,430 دولار.