أسعار 5 سيارات رياضية جديدة بالسوق المصري| صور

يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الرياضية "الكروس أوفر" والتي تشهد منافسة قوية فيما بينها، وشهدت مؤخراً عدة تحديثات جديدة بأسعارها الرسمية.

بيجو 5008 موديل 2023

بيجو 5008 موديل 2023

تأتي السيارة بيجو 5008 موديل 2023 بمحرك ذو قوة اجمالية تصل الى 165 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، و مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وجر امامي للعجلات، وتبلغ سرعتها القصوى 206 كيلومتر في الساعة، ومن خلال التجهيزات الفنية الخاصة بالسيارة فيمكنها أن تستغرق مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الاستعداد 0.

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,314,990 جنيه

الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,424,990 جنيه

الفئة الثالثة GT بقيمة قدرها 1,549,990 جنيه

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,559,990 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الجر الخلفي أو الكلي، بحسب الفئة المطروحة، حيث تقدم الفئة SMART بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، بقوة اجمالية 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

الفئة الأولى SMART موديل 2023 بسعر 1,790,000 جنيه

الفئة الثانية ELEGANCE موديل 2023 بسعر 1,990,000 جنيه

الفئة الثالثة SPORT موديل 2023 بسعر 2,090,000 جنيه

سيات ليون موديل 2023

سيات ليون موديل 2023

تصل السرعة القصوى للسيارة سيات ليون موديل 2023 إلى 210 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 8.8 ثانية، حيث دعمت السيارة بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي.

أسعار سيات ليون موديل 2023

يبلغ سعر السيارة سيات ليون موديل 2023 نحو 1,200,000 جنيه

بايك X7 موديل 2023

بايك X7 موديل 2023

حصلت السيارة بايك X7 موديل 2023 على محرك بسعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات تيربو، يضخ طاقة اجمالية تصل الى 188 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 275 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي DSG يتألف من 7 سرعات، ونظام جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة بايك X7 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة بايك X7 موديل 2023 نحو 1,465,000 جنيه

هيونداي توسان موديل 2022

هيونداي توسان موديل 2022

دعمت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بمحرك تيربو 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

أسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2023

الفئة الاولى بسعر 1,040,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 1,075,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 1,155,000 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 1,265,000 جنيه

الفئة الخامسة بسعر 1,275,000 جنيه

الفئة السادسة بسعر 1,355,000 جنيه

الفئة السابعة بسعر 1,365,000 جنيه