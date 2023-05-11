سعر فولفو الكهربائية XC30 الموجهة للشباب| فيديو

كشفت شركة فولفو في إعلان تشويقي عن سياراتها الأمريكية فولفو XC30 الكهربائية الجديدة ، وتنتمي سيارة XC30 الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وسيتم طرح السيارة رسميا من قبل شركة فولفو في يوم 7 يونيو من العام الجاري .

فولفو XC30 الكهربائية الجديدة

يتم تصنيف سيارة فولفو XC30 الجديدة كـ نموذج ثاني بجانب فولفو XC40 ، ولكن سيارة فولفو XC30 ستكون صغيرة الحجم، وفي البداية ستوفر شركة فولفو طرازها الجديد فولفو XC30 الـ SUV في الولايات المتحدة الأمريكية .

فولفو XC30 الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة فولفو أنها ستقوم بطرح سيارتها الجديدة فولفو XC30 الكهربائية بأسعار في متناول الجميع، علي عكس السيارات الكهربائية باهظة الثمن التي تملئ الأسواق، بالإضافة الي أن سعر فولفو الأكبر XC40 سيبدأ من 50 ألف دولار .

فولفو XC30 الكهربائية الجديدة

ستباع سيارة XC30 الكهربائية الصغيرة بسعر يقترب من 40 ألف دولار ، وهو سعر جيد مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى المتوافرة بالسوق الأمريكي .

تحتوي سيارة فولفو XC30 الكهربائية الجديدة علي إضاءة خارجية جذابة، وأضواء خلفية مرتفعة، ونوافذ خلفية مثل EX90 ، وتنجيد أنيق يشبه الجلد، وعلم سويدي صغير مثبت بداخل المقصورة.

فولفو XC30 الكهربائية الجديدة



والجدير بالذكر أن شركة فولفو أكدت أن سيارتها الجديدة فولفو XC30 الكهربائية ستساعدها على زيادة المبيعات وجذب العملاء الشباب، وذلك لان سيارة فولفو XC30 ميسورة التكلفة بدرجة كافية، مما يعني أنه من المحتمل أن تحتوي على بطاريات أصغر ونطاق أقصر من سيارات فولفو الكهربائية الأخرى.