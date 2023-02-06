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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كسرت نصف مليون زيادة.. أسعار فولفو XC60 الجديدة في مصر

فولفو XC60 موديل
فولفو XC60 موديل 2022

أعلن وكيل سيارات فولفو فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة XC60 موديل 2022 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال شهر  فبراير الجارى .

فولفو XC60 موديل 2022

وأوضح وكيل فولفو بمصر ، أن السيارة XC60 موديل 2022 ، ارتفع سعرها بقيمة بلغت من 425 ألف جنيه الى 505 آلاف جنيه، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام داخل السوق المصرى .

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وتستمد السيارة فولفو XC60 موديل 2022 قوتها من محرك 2000 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 249 حصانا، وعزما أقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر.

فولفو XC60 موديل 2022

وتضم السيارة فولفو XC60 موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيكيا دفع امامي مكونا من 8 سرعات، يستطيع أن يدفع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 7 ثوان للفئة الاولى ، أما الفئات الاعلى تجهيزاً تأتى بتقنية الدفع الكلي للعجلات، حيث تتمكن السيارة من الوصول لسرعة 100 كيلومتر/الساعة من نقطة الثبات 0 في مدة زمنية تقدر بـ 6.9 ثانية.

فولفو XC60 موديل 2022

وتظهر السيارة فولفو XC60 موديل 2022 بمصابيح أمامية وخلفية وبأضواء نهارية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية بطريقة طولية، بالاضافة إلى سبويلر خلفي رياضي مثبت أعلى ناحية الزجاج، ومرايا جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية.

فولفو XC60 موديل 2022

وتأتى السيارة فولفو XC60 موديل 2022 بفرامل يد كهربائية، و مثبت سرعة، مع نظام قياس ضغط الإطارات TPMS، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، و برنامج التحكم في الثبات الإلكتروني ESP، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالإضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا، وخاصية المفتاح الذكي، مع تقنية زر تفعيل وإيقاف المحرك، ومنظومة الحماية التي تصل إلى 11 وسادة هوائية.

فولفو XC60 موديل 2022

أما عن أسعار فولفو XC60 موديل 2022 الجديدة فهي: 

- أول فئة بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه بدلاً من مليون و725 ألف جنيه بزيادة 425 ألف جنيه.

- ثاني فئة بسعر 2 مليون و530 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و25 ألف جنيه بزيادة 505 آلاف جنيه.

- ثالث فئة بسعر 2 مليون و530 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و25 ألف جنيه بزيادة 505 آلاف جنيه.

سيارات فولفو فولفو XC60 موديل 2022 فولفو XC60 فولفو XC60 موديل 2022

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