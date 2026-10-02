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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للعام الثالث على التوالي.. جامعة دمنهور ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات THE لعام 2027

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

واصلت جامعة دمنهور حضورها الدولي للعام الثالث على التوالي ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات THE لعام 2027، لتثبت أنها تسير بخطى واثقة ومدروسة نحو العالمية، في ظل منافسة شرسة ضمت 2297 جامعة من 118 دولة حول العالم، وأسفرت النتائج عن إدراج جامعة دمنهور ضمن الفئة (1401-1600) على مستوى العالم، في إنجاز دولي جديد يؤكد مكانة جامعة دمنهور على خريطة التصنيفات العالمية المرموقة، وترجمة حقيقية لجهود الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعد هذا الإنجاز تأكيدا على التطور الملموس في الأداء الأكاديمي والبحثي لجامعة دمنهور، وسعيها الدؤوب نحو التميز والارتقاء بمكانتها الدولية، اتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم ملف التصنيفات الدولية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، عن بالغ سعادته وفخره بهذا الإنجاز، مؤكدا أن إدراج الجامعة في هذا التصنيف المرموق للعام الثالث على التوالي يعكس ثمرة الجهود المتواصلة والعمل المؤسسي الدؤوب الذي تبذله الجامعة للارتقاء بمنظومتها التعليمية والبحثية.

وأكد "ترابيس" أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، لمنظومة التعليم العالي، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتعزيز النشر الدولي، ودعم الباحثين، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، وتوطيد الشراكات الدولية، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يوفرها بنك المعرفة المصري.

وأضاف "رئيس الجامعة" أن الحفاظ على التواجد في تصنيف التايمز رغم المنافسة الشرسة مع كبريات جامعات العالم، يمثل حافزا قويا للمضي قدما نحو مراكز أكثر تقدما في الأعوام القادمة، بما يليق باسم جامعة دمنهور ومكانتها.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف التايمز يعتمد على 18 مؤشرا للأداء تغطي 5 مجالات رئيسية هي: التعليم (29.5%)، وبيئة البحث العلمي (29%)، وجودة البحث العلمي (30%)، والتوجه الدولي (7.5%)، والصناعة والابتكار (4%).

وأشارت "نائب رئيس الجامعة" إلى أن إدراج الجامعة في تصنيف التايمز هو نتاج عمل جماعي متكامل وخطة ممنهجة تبنتها إدارة الجامعة لتحسين مخرجات البحث العلمي وزيادة معدل النشر الدولي في المجلات المرموقة، موضحة أن قطاع الدراسات العليا يعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين معايير التعليم وبيئة التعلم، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التوجه الدولي للجامعة من خلال برامج التبادل والتعاون الدولي.

وتؤكد جامعة دمنهور استمرارها في بذل كافة الجهود للارتقاء بتصنيفها الدولي، ومواصلة دعم باحثيها وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تحقيق التميز الأكاديمي وخدمة قضايا التنمية في إقليم البحيرة ومصرنا الحبيبة.

دمنهور جامعة دمنهور البحيرة

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