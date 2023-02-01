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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر السيارات مبيعاً من تويوتا في السعودية 2022

السيارة تويوتا كامري
السيارة تويوتا كامري

أعلن تقرير جديد صادر من المملكة العربية السعودية، عن مبيعات قطاع السيارات لعام 2022، والذى بلغت المبيعات بداخل السوق السعودية المحلية 538.542 ألف سيارة في عام 2022 .

السيارة تويوتا كامري

ونشرت التقارير نسب مبيعات السيارة اليابانية  تويوتا التي حققت النصيب الأكبر في السعودية في العام الماضي 2022.

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وجاءت أكثر سيارات تويوتا مبيعاً في السعودية خلال العام الماضي 2022، هى السيارة طراز  كامري بمبيعات وصلت إلى 37.311 ألف سيارة.

السيارة تويوتا كامري

ومن المعروف أن السيارة تويوتا كامري تستمد قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، ينتج عزم أقصي للدوران يصل الي 243 نيوتن/متر، وقوة حصانية تصل الي 204 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

 

وتستهلك السيارة تويوتا كامري 18.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 60 لترًا.

السيارة تويوتا كامري

وتأتى الأبعاد الخارجية سيارة تويوتا كامري بطول 4885 مم، وعرض 1840 مم، وارتفاع 1445 مم.

وتحتوى سيارة تويوتا كامري العديد من التجهيزات بينها مرايات كهرباء، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من القماش، وقفل مركزي للأبواب، وجنوط، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة .

وتضم سيارة تويوتا كامري وسادة هوائية للسائق، وحساسات خلفيه للاصطفاف، ووسادة هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS .

السيارة تويوتا كامري

أما عن أسعار تويوتا كامري بالسعودية : 

- أوتوماتيك / LE STD 2022 بسعر 98,900 ريال سعودي

- أوتوماتيك / LE STD 2023 بسعر 99,245 ريالاً سعودياً

- أوتوماتيك / LE STD 2022 بسعر 102,580 ريالًا سعوديًا

- أوتوماتيك / LE 2023 بسعر 102,925 ريالاً سعودياً

- أوتوماتيك / LE HEV 2022 بسعر 103,155 ريالًا سعوديًا

- أوتوماتيك / HEV LE 2023 بسعر 103,500 ريال سعودي

- أوتوماتيك / GLE-K 2022 بسعر 112,240 ريالاً سعودياً

- أوتوماتيك / GLE 2023 بسعر 112,355 ريالاً سعودياً

- أوتوماتيك / HEV GLE-K 2022 بسعر 114,655 ريالاً سعودياً

- أوتوماتيك / HEV GLE 2023 بسعر 114,770 ريالاً سعودياً

- أوتوماتيك / SE 2023 بسعر 117,760 ريالاً سعودياً

- أوتوماتيك / GLE-X 2023 بسعر 129,490 ريالاً سعودياً

- أوتوماتيك / SE 2022 بسعر 130,985 ريالاً سعوديًا

- أوتوماتيك / SE V6 2023 بسعر 134,205 ريالات سعودية

- أوتوماتيك / GRANDE V6 2023 بسعر 146,970 ريالاً سعوديًا

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