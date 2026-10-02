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وزير الصحة: لا نعمل بفكر شخص واحد.. ونبني على ما قدمه الوزراء السابقون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصحة: لا نعمل بفكر شخص واحد.. ونبني على ما قدمه الوزراء السابقون

وزير الصحة
وزير الصحة
محمد البدوي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن العمل داخل وزارة الصحة والسكان لا يقوم على أفكار شخص واحد أو رؤية مسؤول بعينه، وإنما يستند إلى عمل مؤسسي واستراتيجيات وبرامج عمل يتم البناء عليها من جانب المسؤولين المتعاقبين على الوزارة.

استكمال ما تم إنجازه والبناء عليه

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وعدد من المفكرين والإعلاميين والصحفيين والمتخصصين، إن تعاقب المسؤولين على الملفات المختلفة لا يعني البدء من نقطة الصفر، وإنما يستهدف استكمال ما تم إنجازه والبناء عليه.

فكرة إنشاء هيئة الإسعاف

وضرب وزير الصحة مثالًا بالدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء هيئة الإسعاف كانت من الأفكار التي بدأها الدكتور حاتم الجبلي، وأصبحت اليوم منظومة تضم نحو 4 آلاف سيارة إسعاف تعمل في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أن ما يتم تنفيذه حاليًا في قطاع الصحة يستند إلى برنامج عمل حكومي واستراتيجية وطنية للصحة تم إعدادها بصورة مؤسسية، إلى جانب استراتيجية معنية بالسكان، موضحًا أن القضية السكانية تمثل جزءًا مهمًا من اهتمامات وزارة الصحة.

تحسين الخصائص السكانية

وأشار إلى أن التعامل مع القضية السكانية لا يقتصر على الحديث عن أعداد السكان، وإنما يمتد إلى تحسين الخصائص السكانية، من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم والعمل والوظائف، بما يساعد على تحويل الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الصحة أن عدد السكان يمكن أن يمثل فرصة؛ إذا توافرت لهم الصحة والتعليم وفرص العمل، بينما قد يتحول إلى عبء؛ إذا لم تتوافر هذه العناصر، مؤكدًا أن الهدف هو بناء إنسان قادر على المشاركة بصورة فاعلة في المجتمع ودعم الاقتصاد القومي.

خالد عبدالغفار وزير الصحة وزير الصحة والسكان وزارة الصحة

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