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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 6.5 طن سولار بالطريق الدائري قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في الفيوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد البترولية لإعادة بيعها في السوق السوداء، وتمكنت الحملة الرقابية التي جاءت تحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم والمهندسة عبير العقبي وكيل المديرية من ضبط سيارة نصف نقل مزودة بفنطاس بمدخل قرية سنوفر على الطريق الدائري.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتشديد الرقابة على محطات الوقود والمحاور المرورية وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية. 


السولار كان في طريقه خارج المحافظة دون تصريح

وتبين أن السيارة محملة بكمية تقدر بنحو 6500 لتر من السولار وكانت في طريقها إلى خارج حدود المحافظة دون تصريح رسمي بغرض إعادة بيع الكمية في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.


التحفظ على السيارة والحمولة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتحفظ على السيارة المضبوطة بحمولتها الكاملة من السولار داخل إحدى محطات الوقود لحين صدور قرار النيابة العامة توجيهات باستمرار الحملات على محطات الوقود ووجه محافظ الفيوم باستمرار وتكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية على كافة الطرق والمنافذ ومحطات الوقود للتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب في أسعار السلع المدعمة والحفاظ على حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم المواد البترولية تهريب مدير مديرية التموين

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