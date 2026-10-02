المستهدف 18%| وزير الصحة: انخفاض وفيات أصحاب الأعمار من 30 لـ 70 عامًا من 29% إلى 26%

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تطور عدد من المؤشرات الصحية الرئيسية في مصر، مشيرًا إلى انخفاض معدل الوفيات في الفئة العمرية من 30 إلى 70 عامًا من نحو 28.9% إلى 26%، مع استهداف خفضه إلى 18%.

الاستراتيجية الوطنية للصحة

وقال وزير الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن هذا المؤشر يأتي ضمن مجموعة من المؤشرات التي تتابعها الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة.

وأوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على تحسين معدلات توافر الكوادر الطبية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان من نحو 9.3 طبيب لكل 10 آلاف مواطن إلى نحو 11.4 طبيب، مع استهداف الوصول إلى 16 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.

الكفاءة والتدريب والتأهيل المستمر

وأضاف أن أعداد التمريض ارتفعت من نحو 19 إلى 21 لكل 10 آلاف مواطن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن قضية الموارد البشرية الصحية لا تتعلق بالأعداد فقط، وإنما بالكفاءة والتدريب والتأهيل المستمر.

تحسين جودة الخدمات

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أهمية اعتماد المنشآت الصحية كأحد أدوات تحسين جودة الخدمات، موضحًا أن الاعتماد لا يقتصر على الحصول على شهادة ووضعها داخل المنشأة، وإنما يمثل منهجًا للعمل يهدف إلى ضمان تطبيق معايير واضحة تنعكس في النهاية على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

انخفاض معدلات الوفيات

وكشف وزير الصحة عن انخفاض معدلات الوفيات الناتجة عن عدد من الأمراض، مشيرًا إلى تراجع معدلات الوفيات المرتبطة بمرض السكري بنحو 13%، إلى جانب انخفاض معدلات الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي بنحو 15%.

تطوير قواعد البيانات

وأكد أن تطوير قواعد البيانات يمثل أحد الملفات المهمة في العمل الصحي، موضحًا أن مبادرات «100 مليون صحة» وعمليات الميكنة أسهمت في تكوين قاعدة بيانات صحية كبيرة يمكن الاعتماد عليها في متابعة المؤشرات الصحية ومعدلات الإصابة والوفيات، بما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة وتوجيه الموارد إلى الملفات الأكثر احتياجًا.