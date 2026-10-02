مواعيد قطارات خط «أسوان - القاهرة» والعكس

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، انتظام حركة قطارات الصعيد القاهرة، الطالع والنازل (القاهرة/ أسوان)، تزامنا مع العام الدراسي الجديد 2026-2027 بالجامعات المصرية، باستثناء تأخر بعض الرحلات بسبب التهديات على خط القاهرة / أسيوط، وخط أسيوط/ أسوان.

وأصدرت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة المنيا ضمن حركة قطارات الصعيد. بخطوط السكة الحديد فى محافظات مصر 2026، وذلك ضمن جهود للتيسير على جمهور الركاب خلال عام

أولاً: قطارات خط (القاهرة / أسيوط / أسوان) - المتجهة جنوباً



1. القطارات الصباحية وحتى الظهيرة (من القاهرة إلى أسيوط):

قطار 1010 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 00:05، صعيد مصر 00:19، الجيزة 00:30، بني سويف 01:49، المنيا 03:35، ملوى 04:12، ديروط 04:34، منفلوط 04:09، وصول أسيوط 05:30 صباحاً.

قطار 1902 (أسباني مطور): يقوم من القاهرة 00:20، صعيد مصر 00:36، الجيزة 00:50، وصول أسيوط 05:00 صباحاً. (ملاحظة: يبدأ مسيره من الإسكندرية الساعة 20:10).

قطار 3006 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 00:50، صعيد مصر 01:04، الجيزة 01:15، بني سويف 02:32، مغاغة 03:16، المنيا 04:10، وصول أسيوط 05:00 صباحاً. (ملاحظة: يبدأ مسيره من الإسكندرية الساعة 21:45).

قطار 934 (أسباني مطور): يقوم من القاهرة 01:10، صعيد مصر 01:26، الجيزة 01:40، بني سويف 02:59، المنيا 04:35، وصول أسيوط 06:15 صباحاً. (ملاحظة: يبدأ مسيره من الإسكندرية الساعة 22:15).

قطار 3502 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 01:30، صعيد مصر 01:44، الجيزة 01:55، العياط 02:31، الواسطى 03:00، بني سويف 03:23، ببا 03:43، الفشن 03:58، مغاغة 04:28، مطاي 04:39، سمالوط 04:51، المنيا 05:20، أبو قرقاص 05:39، ملوى 06:01، ديرمواس 06:14، ديروط 06:26، القوصية 06:40، منفلوط 06:57، وصول أسيوط 07:30 صباحاً.

قطار 974 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة 05:20، صعيد مصر 05:34، الجيزة 05:45، بني سويف 07:00، الواسطى 07:06، ببا 08:16، الفشن 08:31، مغاغة 08:47، بني مزار 09:11، مطاي 09:22، سمالوط 09:35، المنيا 10:10، أبو قرقاص 10:30، ملوى 10:53، ديرمواس 11:06، ديروط 11:18، القوصية 11:31، منفلوط 11:53، وصول أسيوط 12:30 ظهراً. (يقف بقطوري 07:41 وشمنت 08:11).

قطار 1006 (تهوية ديناميكية): يقوم من القاهرة 06:00، الجيزة 06:25، بني سويف 07:48، الواسطى 07:23، المنيا 09:25، ديروط 10:18، القوصية 10:32، منفلوط 10:48، وصول أسيوط 11:20 صباحاً.

قطار 930 (ثانية فاخرة): يقوم من القاهرة 06:30، صعيد مصر 06:46، الجيزة 07:00، بني سويف 08:19، المنيا 09:00، وصول أسيوط 11:35 صباحاً.

قطار 978 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 06:45، الجيزة 07:15، الواسطى 08:12، بني سويف 08:37، ببا 08:58، الفشن 09:13، مغاغة 09:30، بني مزار 09:44، مطاي 10:06، سمالوط 10:19، المنيا 10:50، ملوى 11:26، ديرمواس 11:39، ديروط 11:51، القوصية 12:06، منفلوط 12:23، وصول أسيوط 12:55 ظهراً.

قطار 926 (ثانية فاخرة): يقوم من القاهرة 07:25، الجيزة 07:55، وصول أسيوط 12:15 ظهراً. (ملاحظة: يبدأ مسيره من الإسكندرية الساعة 04:45).

2. القطارات الصباحية والمقبلة على الصعيد:

قطار 936 (VIP): يقوم من القاهرة 07:15، وصول المنيا 11:00 صباحاً. (قيام طنطا 05:40).

قطار 980 (VIP): يقوم من القاهرة 08:00، الجيزة 08:30، الواسطى 08:55، بني سويف 09:23، مغاغة 10:08، المنيا 11:00، أسيوط 13:10 ظهراً.

قطار 3008 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 08:40، الجيزة 09:05، الواسطى 10:03، بني سويف 10:28، مغاغة 11:11، المنيا 12:15، ملوى 12:54، ديروط 13:18، أسيوط 14:10 ظهراً. (ملاحظة: يبدأ مسيره من الإسكندرية الساعة 05:45).

قطار 142 (تهوية): يقوم من القاهرة 08:50، الجيزة 09:15، الحوامدية 09:33، البدرشين 09:39، المزغونة 10:10، العياط 10:25، كفر عمار 10:50، الواسطى 11:15، الفيوم 12:10 ظهراً. (يقف بالرقة 09:45 والمرازيق 10:09).

قطار 80 (تهوية): يقوم من القاهرة 09:00، الجيزة 09:25، بني سويف 11:45، المنيا 14:00، أسيوط 16:25 عصراً. (يقف بأبالوقف 12:49، دماريس 13:43، برديس 19:07، إبوشوشة 19:34، الشراونة 23:24، المحاميد 23:48، الرديسية 00:22، الرمادي 00:34).

قطار 1004 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 09:30، الجيزة 10:00، بني سويف 11:17، مغاغة 12:01، المنيا 12:55، ملوى 13:33، أسيوط 14:40 ظهراً.

قطار 2010 (VIP): يقوم من القاهرة 10:00، الجيزة 10:25، المنيا 13:15، أسيوط 14:55 ظهراً.

قطار 158 (تهوية): يقوم من القاهرة 10:35، الجيزة 11:00، الواسطى 12:03، بني سويف 12:32، المنيا 14:35، أسيوط 16:50 عصراً. (ملاحظة: يبدأ مسيره من الإسكندرية 07:25).

قطار 982 (VIP): يقوم من القاهرة 12:00، الجيزة 12:30، الواسطى 13:28، بني سويف 13:54، المنيا 15:30، ملوى 16:06، أسيوط 17:15 عصراً.

3. القطارات المسائية والليلية (القاهرة - أسوان / أسيوط):

قطار 160 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 12:15، الجيزة 12:45، الواسطى 13:46، بني سويف 14:12، الفشن 14:49، مغاغة 15:07، بني مزار 15:22، المنيا 16:20، ملوى 17:05، ديروط 17:32، منفلوط 18:17، أسيوط 18:50.

قطار 998 (فرنساوي مطور): يقوم من القاهرة 13:00، الجيزة 13:30، بني سويف 14:55، مغاغة 15:42، المنيا 16:40، ملوى 17:22، أسيوط 18:35.

قطار 186 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 13:30، الجيزة 14:00، العياط 14:40، الواسطى 15:10، بني سويف 15:58، ببا 16:19، الفشن 16:34، مغاغة 16:52، المنيا 17:50، ملوى 18:32، القوصية 18:36، منفلوط 18:53، أسيوط 19:45. (ملاحظة: يبدأ من بورسعيد 08:30).

قطار 986 (أسباني مطور): يقوم من القاهرة 14:00، الجيزة 14:30، بني سويف 15:47، مغاغة 16:31، المنيا 17:30، ملوى 18:07، أسيوط 19:25.

قطار 162 (تهوية): يقوم من القاهرة 14:15، الجيزة 14:45، بني سويف 16:42، مغاغة 17:45، المنيا 18:55، ملوى 20:00، القوصية 20:39، أسيوط 21:35. (يقف بالرقة 15:41 واللقة 16:02).

قطار 992 (فرنساوي مطور): يقوم من القاهرة 15:00، الجيزة 15:35، المنيا 18:35، أسيوط 20:25.

قطار 164 (تهوية): يقوم من القاهرة 15:30، الجيزة 16:00، الواسطى 17:03، بني سويف 17:32، المنيا 19:15، أسيوط 21:05. (ملاحظة: يبدأ من الإسكندرية 12:00، ويقف بالشراونة 05:05 والمحاميد 05:27 وكاجوج 06:25).

قطار 1110 (تهوية): يقوم من القاهرة 15:45، الجيزة 16:10، الواسطى 17:20، أسيوط 21:05.

قطار 990 (فرنساوي مطور): يقوم من القاهرة 16:00، الجيزة 16:30، العياط 17:07، الواسطى 17:35، بني سويف 18:00، المنيا 20:05، ملوى 20:44، ديروط 21:07، منفلوط 21:52، أسيوط 22:25.

قطار 972 (تهوية): يقوم من القاهرة 16:20، الجيزة 16:45، العياط 17:24، الواسطى 17:57، بني سويف 18:33، مغاغة 19:43، المنيا 21:05، ملوى 21:52، ديروط 22:17، القوصية 22:30، منفلوط 22:48، أسيوط 23:25.

قطار 2006 (ثانية فاخرة): يقوم من القاهرة 17:15، الجيزة 17:45، المنيا 20:35، أسيوط 22:15.

قطار 2012 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 17:30، الجيزة 17:55، بني سويف 19:14، المنيا 20:55، أسيوط 22:35.

قطار 872 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 17:45، الجيزة 18:15، الواسطى 19:12، بني سويف 19:37، المنيا 21:30، ملوى 22:12، ديروط 22:39، أسيوط 23:55.

قطار 188 (تهوية): يقوم من القاهرة 18:00، الجيزة 18:25، العياط 19:03، الواسطى 19:31، بني سويف 20:03، المنيا 21:55، ملوى 22:34، أسيوط 00:45. (يقف بالشراونة 08:20 والمحاميد 04:41).

قطار 1014 (تهوية): يقوم من القاهرة 18:50، الجيزة 19:15، بني سويف 20:29، المنيا 22:32، أسيوط 00:15.

قطار 2030 (تالجو): يقوم من القاهرة 19:00، الجيزة 19:25، المنيا 22:05، أسيوط 23:45.

4. قطارات الفترة الليلية المتأخرة:

قطار 988 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 19:10، الجيزة 19:35، بني سويف 20:54، المنيا 22:25، أسيوط 00:05.

قطار 1086 (نوم): يقوم من القاهرة 19:20 (صعيد مصر)، الجيزة 20:00، المنيا 22:25، أسيوط 00:55، ويعمل وفقًا لتعليمات تشغيل خاصة.

قطار 196 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 19:35، الجيزة 20:00، العياط 20:40، الواسطى 21:15، ويتجه إلى الفيوم ليلًا الساعة 00:00، مع ملاحظة أن قيامه من الإسكندرية 15:40.

قطار 86 (نوم): يقوم من القاهرة 19:55 (صعيد مصر)، الجيزة 20:15، أسيوط 01:05.

قطار 976 (VIP): يقوم من القاهرة 20:00، الجيزة 20:30، بني سويف 21:48، المنيا 23:30، أسيوط 01:25.

قطار 1012 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 20:20، الجيزة 20:45، الواسطى 21:44، بني سويف 22:10، مغاغة 22:54، بني مزار 23:10، المنيا 00:10، ملوى 00:46، ديروط 01:39، أسيوط 02:30.

قطار 2014 (ثانية فاخرة): يقوم من القاهرة 21:00، الجيزة 21:25، المنيا 00:20، أسيوط 02:00.

قطار 82 (نوم): يقوم من الجيزة 21:40، أسيوط 02:20، ويعمل بتعليمات.

قطار 88 (أسباني مطور): يقوم من القاهرة 21:25، الجيزة 21:55، بني سويف 23:16، مغاغة 23:59، بني مزار 00:15، المنيا 01:00، ملوى 01:37، ديروط 01:58، أسيوط 02:50، مع ملاحظة أن قيامه من الإسكندرية 17:50.

قطار 996 (VIP): يقوم من القاهرة 22:00، الجيزة 22:30، بني سويف 23:48، المنيا 01:30، أسيوط 03:10.

قطار 90 (تهوية): يقوم من القاهرة 22:10، الجيزة 22:35، الواسطى 23:36، بني سويف 00:03، الفشن 00:35، مغاغة 00:52، المنيا 01:50، ملوى 02:28، ديروط 03:04، أسيوط 04:00، ويقف بالشرونة 10:46 والمحاميد 11:07.

قطار 1088 (نوم): يقوم من القاهرة 22:20، الجيزة 22:50، أسيوط 03:30، مع ملاحظة أن قيامه من الإسكندرية 19:20.

قطار 1092 (VIP Premium): يقوم من القاهرة 22:40، الجيزة 23:10، أسيوط 03:20.

قطار 2008 (VIP): يقوم من القاهرة 23:00، الجيزة 23:30، أسيوط 03:40، مع ملاحظة أن قيامه من الإسكندرية 20:00.

قطار 1008 (تهوية): يقوم من القاهرة 23:15، الجيزة 23:40، بني سويف 00:59، المنيا 02:35، ملوى 03:12، ديروط 03:34، أسيوط 04:25، مع ملاحظة أن قيامه من الإسكندرية 19:50.

قطار 89 (ثالثة مكيفة): يقوم من القاهرة 23:30، الجيزة 23:55، بني سويف 01:13، المنيا 02:55، ملوى 03:33، ديروط 03:56، أسيوط 04:50.



ثانياً: قطارات خط (أسيوط / سوهاج / قنا / الأقصر / أسوان) المتجهة للجنوب

1. جدول التشغيل الصباحي من أسيوط إلى أسوان:

قطار 1010 (ثالثة مكيفة): أسيوط 05:40، طما 06:18، طهطا 06:36، سوهاج 07:15، جرجا 08:01، البلينا 08:20، نجع حمادي 09:05، قنا 10:00، الأقصر 11:05، كوم أمبو 13:41، أسوان 14:20.

قطار 1902 (أسباني): أسيوط 05:15، طهطا 06:20، سوهاج 07:00، جرجا 07:30، نجع حمادي 08:30، قنا 09:20، الأقصر 10:20، إسنا 11:02، إدفو 11:48، كوم أمبو 12:36، أسوان 13:20.

قطار 3006 (ثالثة مكيفة): أسيوط 06:15، سوهاج 07:35، نجع حمادي 08:45، قنا 09:35، الأقصر 10:35، كوم أمبو 12:50، أسوان 13:30.

قطار 934 (أسباني): أسيوط 06:30، طما 07:04، طهطا 07:25، سوهاج 08:05، جرجا 08:30، نجع حمادي 09:25، قنا 10:15، الأقصر 11:00.

قطار 974 (تهوية): أسيوط 12:40، أبوتيج 13:02، صدفا 13:14، طما 13:25، طهطا 13:44، سوهاج 14:25، المنشأة 14:38، جرجا 14:58، البلينا 15:16، أبوتشت 15:35، نجع حمادي 16:05، دشنا 16:29، قنا 17:00، الأقصر 17:55.

قطار 1006 (تهوية): أسيوط 11:35، طما 12:09، طهطا 12:29، سوهاج 13:15، جرجا 13:39، نجع حمادي 14:30.

قطار 988 (ثالثة مكيفة): أسيوط 00:15، سوهاج 01:40، جرجا 02:05، نجع حمادي 03:00، قنا 03:50، الأقصر 04:50، إسنا 05:32، إدفو 06:16، كوم أمبو 07:05، دراو 07:18، أسوان 07:50.

قطار 1086 (نوم): أسيوط 00:55، سوهاج 02:20، جرجا 02:50، نجع حمادي 03:45، قنا 04:35، الأقصر 05:35، إسنا 06:15، إدفو 07:00، كوم أمبو 08:00، أسوان 08:35.

قطار 86 (نوم): أسيوط 01:05، سوهاج 02:40، نجع حمادي 04:00، قنا 04:55، الأقصر 06:10، إسنا 06:54، إدفو 07:43، كوم أمبو 08:40، أسوان 09:25.

قطار 976 (VIP): أسيوط 01:25، طما 01:59، طهطا 02:19، سوهاج 03:05، جرجا 03:29، نجع حمادي 04:35، قنا 05:25، الأقصر 06:15.

قطار 1012 (ثالثة مكيفة): أسيوط 02:40، طما 03:17، طهطا 03:35، سوهاج 04:20، جرجا 04:45، نجع حمادي 05:55، قنا 06:50، الأقصر 07:55، أسوان 11:15.

قطار 2014 (ثانية فاخرة): أسيوط 02:15، سوهاج 03:45، نجع حمادي 05:00، قنا 05:45، الأقصر 06:40، إسنا 07:25، إدفو 08:10، كوم أمبو 09:00، أسوان 09:40.

قطار 82 (نوم): يتحرك من أسيوط 02:30 صباحًا، سوهاج 04:05، جرجا 04:35، نجع حمادي 05:40، قنا 06:40، الأقصر 07:45، إسنا 08:31، إدفو 09:25، كلابشة 10:05، كوم أمبو 10:25، ويصل أسوان 11:05 صباحًا.

قطار 88 (أسباني مطور): يتحرك من أسيوط 03:00 صباحًا، طهطا 03:50، سوهاج 04:30، المنشأة 04:43، جرجا 05:00، البلينا 05:17، أبوتشت 05:35، فرشوط 06:07، نجع حمادي 06:30، دشنا 06:50، قنا 07:25، قفط 07:44، قوص 08:15، الأقصر 08:50، إسنا 09:37، السباعية 09:55، إدفو 10:26، سلوا 10:53، كلابشة 11:06، كوم أمبو 11:25، دراو 11:38، ويصل أسوان 12:10 ظهرًا.

قطار 996 (VIP): ينطلق من أسيوط 03:30 صباحًا، سوهاج 05:00، نجع حمادي 06:15، قنا 07:15، الأقصر 08:15، إسنا 09:03، إدفو 09:50، كلابشة 10:30، كوم أمبو 10:50، ويصل أسوان 11:30 صباحًا.

قطار 1092 (VIP Premium - أيام السبت والإثنين والأربعاء): يقوم من أسيوط 03:45 صباحًا، سوهاج 05:10، نجع حمادي 06:25، قنا 07:10، الأقصر 08:05، إدفو 09:25، كوم أمبو 10:15، والوصول إلى أسوان 10:55 صباحًا.

قطار 2008 (VIP): يتحرك من أسيوط 03:55 صباحًا، سوهاج 05:20، جرجا 05:45، نجع حمادي 06:45، قنا 07:35، الأقصر 08:40، إدفو 10:07، كلابشة 10:44، كوم أمبو 11:03، والوصول إلى أسوان 11:45 صباحًا.

قطار 1088 (نوم + ثانية فاخرة - أيام الأحد والخميس): ينطلق من أسيوط 04:05 صباحًا، سوهاج 05:50، قنا 07:55، الأقصر 09:00، إدفو 10:30، كوم أمبو 11:19، ويصل أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار 90 (تهوية ديناميكية): مغادرة أسيوط 04:10 صباحًا، أبوتيج 04:31، صدفا 04:41، طما 04:51، طهطا 05:11، المراغة 05:25، سوهاج 05:55، المنشأة 06:10، العسيرات 06:19، جرجا 06:40، البلينا 06:58، أبوتشت 07:18، فرشوط 07:31، نجع حمادي 07:49، دشنا 08:10، قنا 08:38، قفط 08:58، قوص 09:11، الأقصر 09:45، أرمنت 10:05، إسنا 10:31، السباعية 10:55، إدفو 11:29، سلوا 11:55، كلابشة 12:07، كوم أمبو 12:23، دراو 12:34، بلانة 12:42، الوصول إلى أسوان 13:30، والسد العالي 13:50 ظهرًا.

قطار 1008 (تهوية ديناميكية): ينطلق من أسيوط 04:35 صباحًا، صدفا 05:02، طما 05:15، طهطا 05:36، سوهاج 06:10، جرجا 06:35، فرشوط 07:14، نجع حمادي 07:30، قنا 08:20، الأقصر 09:20، أرمنت 09:42، إسنا 10:10، إدفو 10:55، كلابشة 11:32، كوم أمبو 11:51، والوصول إلى أسوان 12:30 ظهرًا.

قطار 89 (ثالثة مكيفة): قيام من أسيوط 05:05 صباحًا، صدفا 05:30، طما 05:43، طهطا 06:05، وينتهي بالمحطة الأخيرة في سوهاج 06:35 صباحًا.

ثانياً: رحلات الظهيرة والمسائية

قطار 980 (VIP): يتحرك من أسيوط 13:25 ظهرًا، أبوتيج 13:46، طما 14:04، طهطا 14:24، المراغة 14:40، سوهاج 15:10، المنشأة 15:24، جرجا 15:40، البلينا 15:58، أبوتشت 16:18، فرشوط 16:31، نجع حمادي 16:50، دشنا 17:12، قنا 17:40، قفط 18:02، قوص 18:17، الأقصر 18:55، أرمنت 19:16، إسنا 19:45، السباعية 20:06، إدفو 20:37، سلوا 21:06، كلابشة 21:20، كوم أمبو 21:39، دراو 21:53، ويصل أسوان 22:25 مساءً.

قطار 3008 (ثالثة مكيفة): ينطلق من أسيوط 14:25 ظهرًا، طما 15:00، طهطا 15:20، سوهاج 16:00، جرجا 16:27، البلينا 16:47، نجع حمادي 17:25، قنا 18:10، قوص 18:37، الأقصر 19:10، أرمنت 19:31، إسنا 19:59، السباعية 20:17، إدفو 20:48، سلوا 21:16، كلابشة 21:30، كوم أمبو 21:49، دراو 22:03، والوصول إلى أسوان 22:35 مساءً.

قطار 1004 (ثالثة مكيفة): قيام من أسيوط 14:50 ظهرًا، أبوتيج 15:10، طما 15:42، طهطا 16:01، سوهاج 16:45، جرجا 17:10، البلينا 17:27، نجع حمادي 18:05، قنا 18:50، قفط 19:10، الأقصر 19:50، أرمنت 20:12، إسنا 20:42، إدفو 21:31، كلابشة 22:10، كوم أمبو 22:31، والوصول إلى أسوان 23:10 مساءً.

قطار 2010 (VIP): ينطلق من أسيوط 15:05 عصرًا، سوهاج 16:25، نجع حمادي 17:40، قنا 18:25، الأقصر 19:30، إسنا 20:16، إدفو 21:03، كلابشة 21:43، كوم أمبو 22:05، دراو 22:22، ويصل أسوان 22:55 مساءً.

قطار 80 (تهوية ديناميكية): ينطلق من أسيوط 16:30 عصرًا، أبوتيج 16:52، صدفا 17:05، طما 17:17، طهطا 17:37، المراغة 17:54، سوهاج 18:20، المنشأة 18:34، العسيرات 18:45، جرجا 18:56، البلينا 19:20، أبوتشت 19:44، فرشوط 19:57، نجع حمادي 20:15، دشنا 20:39، قنا 21:10، قفط 21:31، قوص 21:45، الأقصر 22:20، أرمنت 22:41، إسنا 23:08، السباعية 23:34، إدفو 00:10، سلوا 00:46، كلابشة 01:00، كوم أمبو 01:18، دراو 01:29، بلانة 01:37، والوصول إلى أسوان 02:05 فجرًا.

قطار 158 (تهوية ديناميكية - ينتهي بالأقصر): قيام من أسيوط 17:00 مساءً، أبوتيج 17:23، صدفا 17:36، طما 17:48، طهطا 18:07، المراغة 18:24، سوهاج 18:55، جرجا 19:21، البلينا 19:54، فرشوط 20:06، نجع حمادي 20:30، دشنا 20:55، قنا 21:30، قوص 22:01، وينتهي بمحطة الأقصر 22:25 مساءً.

قطار 982 (VIP): قيام من أسيوط 17:25 مساءً، أبوتيج 17:46، صدفا 17:58، طما 18:10، طهطا 18:30، المراغة 18:45، سوهاج 19:15، المنشأة 19:29، جرجا 19:47، البلينا 20:05، أبوتشت 20:24، فرشوط 20:37، نجع حمادي 21:00، دشنا 21:20، قنا 22:00، قفط 22:19، قوص 22:33، الأقصر 23:10، أرمنت 23:30، إسنا 23:58، إدفو 00:42، كلابشة 01:18، كوم أمبو 01:39، دراو 01:52، والوصول إلى أسوان 02:25 فجرًا.

2. قطارات فترة المساء والليل الممتدة لأسوان:

قطار 160 (ثالثة مكيفة): أسيوط 18:00، طما 19:39، سوهاج 20:40، جرجا 21:14، نجع حمادي 22:20، قنا 23:12، الأقصر 00:10.

قطار 998 (فرنساوي): أسيوط 18:45، طهطا 19:40، سوهاج 20:15.

قطار 186 (ثالثة مكيفة): أسيوط 19:00، سوهاج 21:40.

قطار 986 (أسباني): أسيوط 19:35، سوهاج 21:10، نجع حمادي 22:55، قنا 23:45، الأقصر 00:45.

قطار 992 (فرنساوي): أسيوط 20:35، سوهاج 22:00، نجع حمادي 23:15.

قطار 164 (تهوية): أسيوط 21:15، سوهاج 23:05، نجع حمادي 00:55، قنا 01:20، الأقصر 04:00، كوم أمبو 06:50، أسوان 07:40.

قطار 2006 (ثانية فاخرة): أسيوط 22:25، سوهاج 23:55، نجع حمادي 01:15، قنا 02:05، الأقصر 03:05، إدفو 04:30، كوم أمبو 05:21، أسوان 06:00.

قطار 990 (فرنساوي): أسيوط 22:35، سوهاج 00:25.

قطار 2012 (ثالثة مكيفة): أسيوط 22:45، طما 23:20، طهطا 23:41، سوهاج 00:20، نجع حمادي 01:35، قنا 02:25، الأقصر 03:25، إدفو 04:52، كوم أمبو 05:41، أسوان 06:20.

قطار 1014 (تهوية): أسيوط 00:30، طهطا 01:16، سوهاج 01:50، جرجا 02:14، نجع حمادي 03:22، قنا 04:13، الأقصر 05:15، إدفو 06:49، كوم أمبو 07:56، أسوان 08:35.

قطار 188 (تهوية): أسيوط 00:40، طما 01:25، طهطا 01:59، سوهاج 02:50، جرجا 03:35، نجع حمادي 04:43، قنا 05:35، الأقصر 06:55، إدفو 08:44، كوم أمبو 09:42، أسوان 10:25، السد العالي 11:05.

قطار 2030 (تالجو): أسيوط 23:55، سوهاج 01:10، قنا 02:55، الأقصر 03:50، إدفو 05:10، كوم أمبو 06:00، أسوان 06:40.

قطارات خط أسوان القاهرة

أولاً: مواعيد حركة القطارات كاملة من محطة أسوان للقاهرة:

قطار 185 (ثالثة مكيفة): يقوم من أسوان 00:10 منتصف الليل، كوم أمبو 01:01، إدفو 02:00، الأقصر 03:55، قنا 05:00، سوهاج 07:45، أسيوط 09:30، المنيا 12:20، بني سويف 14:15، الجيزة 16:50، وصول القاهرة 17:15 مساءً، ويستكمل مسيره إلى محطة بورسعيد ليصلها 13:05 ظهرًا.

قطار 971 (فرنساوي مطور): يقوم من أسوان دون توقف، سوهاج 05:20، أسيوط 07:00، المنيا 09:25، بني سويف 11:20، الجيزة 13:15، وصول القاهرة 13:40 ظهرًا.

قطار 833 (تهوية ديناميكية): يقوم من أسوان 00:10، الأقصر 03:55، قنا 05:00، نجع حمادي 05:55، سوهاج 07:45، أسيوط 09:30، المنيا 12:30، بني سويف 14:37، الجيزة 16:50، وصول القاهرة 17:15 مساءً، ويقف بمحطات المحاميد 02:20، ودماص/دماريس 06:51، وأبا الوقف 13:29.

قطار 987 (أسباني مطور): يقوم من الأقصر 04:50، قنا 06:00، سوهاج 08:40، أسيوط 10:20، المنيا 12:20، بني سويف 13:53، الجيزة 15:15، وصول القاهرة 15:40 عصرًا.

قطار 159 (ثالثة مكيفة): يقوم من الأقصر 06:00، قنا 07:05، سوهاج 09:45، أسيوط 11:30، المنيا 14:15، بني سويف 16:35، الجيزة 18:35، وصول القاهرة 19:00 مساءً.

قطار 891 (ثالثة مكيفة): يقوم من سوهاج 11:00، أسيوط 12:25، المنيا 14:35، بني سويف 15:58، الجيزة 17:20، وصول القاهرة 17:45 مساءً.

قطار 3025 (ثالثة مكيفة): يقوم من أسوان 04:10، الأقصر 07:20، سوهاج 10:25، أسيوط 11:45، المنيا 13:35، بني سويف 14:09، الجيزة 16:20، وصول القاهرة 16:45 عصرًا.

قطار 157 (تهوية ديناميكية): يقوم من الأقصر 07:30، قنا 08:35، سوهاج 11:15، أسيوط 13:10، المنيا 15:40، بني سويف 17:27، الجيزة 19:00، وصول القاهرة 19:25 مساءً.

قطار 975 (تهوية ديناميكية): يقوم من الأقصر 08:00، قنا 09:00، سوهاج 12:00، أسيوط 13:50، المنيا 16:45، بني سويف 18:53، الجيزة 20:50، وصول القاهرة 21:15 مساءً، ويقف بجامعة الأزهر 13:59، ودماص 16:55، واشمنت 19:22.

قطار 81 (ثالثة مكيفة): يقوم من أسوان 04:30، كوم أمبو 05:17، إدفو 06:19، الأقصر 08:15، قنا 09:45، سوهاج 12:30، أسيوط 14:20، المنيا 17:35، بني سويف 19:40، الجيزة 22:00، وصول القاهرة 22:25 مساءً.

قطار 2011 (VIP): يقوم من أسوان 05:15، الأقصر 08:40، قنا 09:30، سوهاج 11:35، أسيوط 13:00، المنيا 14:00، الجيزة 17:40، وصول القاهرة 18:05 مساءً.

قطار 981 (VIP): يقوم من أسوان 05:20، كوم أمبو 06:17، الأقصر 09:10، قنا 10:15، سوهاج 12:00، أسيوط 14:35، المنيا 16:25، بني سويف 17:54، الجيزة 19:15، وصول القاهرة 19:40 مساءً.

قطار 983 (VIP): يقوم من أسوان 07:30، كوم أمبو 08:17، إدفو 09:10، الأقصر 10:55، سوهاج 14:40، أسيوط 16:30، المنيا 18:25، بني سويف 19:49، الجيزة 21:20، وصول القاهرة 21:45 مساءً.

قطار 935 (VIP): يقوم من الأقصر 12:40، سوهاج 15:45، أسيوط 17:15، المنيا 19:00، بني سويف 20:23، الجيزة 21:45، وصول القاهرة 22:10 مساءً، ويستكمل مسيره إلى الإسكندرية ليصلها 01:05 صباحًا.

قطار 929 (ثانية فاخرة): يقوم من الأقصر 14:00 دون توقف، أسيوط 16:50، المنيا 18:45، بني سويف 20:08، الجيزة 21:30، وصول القاهرة 21:55 مساءً.

قطار 3007 (ثالثة مكيفة): يقوم من أسوان 10:00، الأقصر 13:05، سوهاج 16:00، أسيوط 17:25، المنيا 19:20، بني سويف 20:48، الجيزة 22:10، وصول القاهرة 22:35 مساءً، ويستكمل مسيره إلى الإسكندرية ليصلها 01:40 صباحًا.

قطار 1007 (تهوية ديناميكية): يقوم من أسيوط 21:10، المنيا 23:20، بني سويف 00:48، الجيزة 02:10، وصول القاهرة 02:35 صباحًا.

قطار 163 (تهوية ديناميكية): يقوم من أسوان 12:30، الأقصر 16:25، قنا 17:30، سوهاج 20:10، أسيوط 21:55، المنيا 23:45، بني سويف 01:43، الجيزة 03:20، وصول القاهرة 03:45 صباحًا، ويستكمل مسيره إلى الإسكندرية ليصلها 07:50 صباحًا.

قطار 1013 (تهوية ديناميكية): يقوم من أسوان 13:30، الأقصر 17:10، سوهاج 20:30، أسيوط 22:30، بني سويف 02:08، الجيزة 03:35، وصول القاهرة 04:00 صباحًا.

قطار 2007 (ثانية فاخرة): يقوم من أسوان 15:15، الأقصر 18:30، سوهاج 21:50، أسيوط 23:20، المنيا 01:05، الجيزة 03:45، وصول القاهرة 04:10 صباحًا، ويستكمل مسيره إلى الإسكندرية ليصلها 07:20 صباحًا.

قطار 2015 (ثانية فاخرة): يقوم من أسوان 16:00، الأقصر 19:10، سوهاج 22:35، أسيوط 23:30، المنيا 01:20، بني سويف 03:19، الجيزة 04:40، وصول القاهرة 05:05 صباحًا.

قطار 977 (أسباني مطور): يقوم من الأقصر 19:25، قنا 20:20، سوهاج 22:51، أسيوط 00:10، المنيا 01:55، بني سويف 03:32، الجيزة 04:40، وصول القاهرة 05:00 صباحًا.

قطار 999 (فرنساوي مطور): يقوم من سوهاج 22:15، أسيوط 23:45، المنيا 01:45، بني سويف 03:32، الجيزة 05:00، وصول القاهرة 05:25 صباحًا.

ثانياً: مواعيد قطارات السهرة والخدمات الليلة من أسوان للقاهرة:

قطار 1009 (ثالثة مكيفة): تبدأ رحلته من أسوان 19:20 مساءً، كوم أمبو 20:01، الأقصر 22:35، أسيوط 02:55، المنيا 04:55، الجيزة 07:45، والوصول إلى القاهرة 08:10 صباحًا.

قطار 1089 (نوم + ثانية فاخرة - الإثنين والجمعة): القيام من أسوان 19:40 مساءً، الأقصر 22:45، أسيوط 03:15، الجيزة 08:10، والوصول إلى القاهرة 08:35 صباحًا.

قطار 1087 (نوم): القيام من أسوان 20:15، الأقصر 23:15، أسيوط 03:55، بني سويف 08:00، الجيزة 09:10، والوصول إلى محطة صعيد مصر 09:40 صباحًا.

قطار 997 (VIP): القيام من أسوان 20:45، الأقصر 00:05، سوهاج 03:10، أسيوط 04:40، المنيا 06:30، الجيزة 09:30، والوصول إلى القاهرة 09:55 صباحًا.

قطار 89 (أسباني مطور): القيام من أسوان 21:05، الأقصر 00:35، سوهاج 04:15، أسيوط 05:45، المنيا 07:40، بني سويف 09:12، الجيزة 10:40، والوصول إلى القاهرة 11:05 صباحًا، ويستكمل مسيره إلى الإسكندرية ليصلها 13:55 ظهرًا.

قطار 989 (أسباني مطور): القيام من أسوان 23:00، الأقصر 02:15، أسيوط 06:40، المنيا 08:25، بني سويف 09:00، الجيزة 11:15، والوصول إلى القاهرة 11:40 صباحًا.

قطار 1011 (ثالثة مكيفة): القيام من أسوان 23:20، الأقصر 02:30، سوهاج 05:45، أسيوط 07:25، المنيا 09:55، بني سويف 11:34، الجيزة 12:55، والوصول إلى القاهرة 13:20 ظهرًا.

قطار 91 (تهوية ديناميكية): القيام من السد العالي 22:40، أسوان 23:30، الأقصر 03:15، سوهاج 06:55، أسيوط 08:45، المنيا 11:00، بني سويف 12:47، الجيزة 14:30، والوصول إلى القاهرة 15:00 عصرًا، ويقف بالمحاميد 01:37 والشراونة 02:00.

قطار 2031 (تالجو): القيام من أسوان 19:00، الأقصر 22:00، سوهاج 00:45، أسيوط 02:10، الجيزة 06:40، والوصول إلى القاهرة 07:05 صباحًا.

قطار 2009 (VIP): القيام من أسوان 18:10، الأقصر 21:20، أسيوط 02:00، الجيزة 06:15، والوصول إلى القاهرة 06:40 صباحًا.

قطار 1015 (تهوية ديناميكية): القيام من أسوان 17:30، الأقصر 20:55، أسيوط 01:45، المنيا 04:10، بني سويف 06:04، الجيزة 07:35، والوصول إلى القاهرة 08:00 صباحًا، ويستكمل مسيره إلى الإسكندرية ليصلها 11:40 صباحًا.

قطار 87 (نوم): القيام من أسوان 17:15، الأقصر 20:35، أسيوط 01:15، الجيزة 06:05، والوصول إلى القاهرة 06:25 صباحًا.

قطار 1903 (ثالثة مكيفة): القيام من أسوان 17:00، الأقصر 20:10، أسيوط 01:05، المنيا 03:00، بني سويف 04:30، الجيزة 05:30، والوصول إلى القاهرة 05:50 صباحًا.



قطارات المحافظات والربط السريع:

قطار 937 (VIP): القيام من المنيا 14:00، بني سويف 15:35، والوصول إلى القاهرة 17:35 مساءً.

قطار 3503 (ثالثة مكيفة): القيام من أسيوط 12:15، المنيا 14:25، بني سويف 17:04، والوصول إلى القاهرة 19:10 مساءً.

قطار 1109 (ثالثة مكيفة): يقوم من الفيوم 05:50 صباحًا، الواسطى 06:55، الجيزة 08:05، ويستكمل مسيره إلى الإسكندرية ليصلها 12:10 ظهرًا.

قطار 973 (تهوية): القيام من أسيوط 02:30، المنيا 04:37، بني سويف 06:52، والوصول إلى القاهرة 09:15 صباحًا، ويقف بسدس 06:20، وطنسا 06:40، واشمنت 07:14.

قطار 871 (ثالثة مكيفة): القيام من أسيوط 03:20، المنيا 05:50، بني سويف 07:30، والوصول إلى القاهرة 09:25 صباحًا.

قطار 165 (تهوية): القيام من أسيوط 06:00، المنيا 08:50، بني سويف 10:49، والوصول إلى القاهرة 13:30 ظهرًا، ويقف بدماريس 08:59 والريقة 11:30.

قطار 1111 (تهوية): يقوم من الفيوم 12:50 ظهرًا، الواسطى 13:38، الجيزة 14:50، والوصول إلى القاهرة 15:15 عصرًا.

قطار 979 (ثالثة مكيفة): القيام من أسيوط 15:00، المنيا 17:20، بني سويف 19:30، والوصول إلى القاهرة 21:30 مساءً.

قطار 927 (ثانية فاخرة): يقوم من الفيوم 04:30، المنيا 17:45، الجيزة 20:25، ويستكمل مسيره إلى الإسكندرية ليصلها 23:50 مساءً.

قطار 141 (تهوية): القيام من الواسطى 05:45، الجيزة 07:25، والوصول إلى القاهرة 07:50 صباحًا، ويقف بأطواب 05:15، والرقة 05:55، والقطوري 06:01، والميمون 06:12.



ثالثاً: الوسائل الرسمية لحجز التذاكر:

- شبابيك التذاكر بالمحطات.

- الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للحجز على الموبايل.

- ماكينات البيع الآلي (TVM) بالمحطات.

- منافذ البيع والوكلاء المعتمدين.

- مكاتب المدينة والهيئات والجامعات ومحطات المترو.

- خدمة الحجز الصوتي الهاتفية عبر رقم 1661 أو المباشر 09000661.