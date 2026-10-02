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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القس أندريه زكي: نشكر الرئيس السيسي لما توليه الدولة المصرية من اهتمام بدور العبادة

رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية
ميرنا رزق

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولته الرعوية بمحافظة الأقصر، بافتتاح الكنيسة الإنجيلية الجديدة بطيبة، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وأبناء الكنيسة من محافظة الأقصر.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، خلال كلمته في افتتاح الكنيسة، أن الأقصر تحتل مكانة خاصة في وجدان كل مصري، باعتبارها شاهدة على عظمة الحضارة المصرية، وجزءًا أصيلًا من قصة وطن عرف عبر تاريخه الطويل كيف يجمع بين التنوع والتعدد، وكيف يصنع أبناؤه، على اختلاف انتماءاتهم، نسيجًا وطنيًّا واحدًا.

وتوجه الدكتور القس أندريه زكي بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما توليه الدولة المصرية من اهتمام بدور العبادة، وحرصها على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة والعيش المشترك، مؤكدًا أن إنشاء دور العبادة وتطويرها يأتي في إطار رؤية أوسع لبناء الإنسان المصري وتعزيز استقرار المجتمع وتماسكه.

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من جهود ملموسة وتاريخية في إنشاء وترميم وتطوير دور العبادة، بما يمثل خطوة مهمة في ترسيخ حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، في إطار من القانون والمواطنة واحترام التنوع.

كما رحب الدكتور القس أندريه زكي بالمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، معبرًا عن تقديره لحضوره ومشاركته في هذه المناسبة، ومشيدًا بما يبذله من جهود في خدمة أبناء المحافظة ودعم مسيرة التنمية والتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، بما يليق بالمكانة الاستثنائية التي تتمتع بها الأقصر.

وثمّن الدكتور القس أندريه زكي ما قامت به الدولة المصرية من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإهداء قطعة الأرض المخصصة لإقامة الكنيسة، والبالغة مساحتها 1000 متر مربع، مؤكدًا أن ذلك يمثل دعمًا مقدرًا لهذا الصرح، ويجسد على أرض الواقع اهتمام الدولة بتوفير دور العبادة لأبنائها، بوصفها جزءًا من احتياجات المجتمع ومكونًا أصيلًا من مكونات الحياة الوطنية.

وشهدت فعاليات افتتاح الكنيسة الإنجيلية الجديدة بطيبة حضور القس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز المنطقة الجنوبية بمحافظة الأقصر، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي والمرسلي، والقس ولسن نجيب، رئيس مجمع العليا الإنجيلي، والقس محروس كرم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، والقس مايكل موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بطيبة، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية والضيوف وأبناء الكنيسة من محافظة الأقصر.

من جانبه، أعرب المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بطيبة، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا في المحبة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، وأن التنوع الديني والثقافي يمثل جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني المصري.

وخلال كلمته، هنأ المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

كما أكد محافظ الأقصر حرص الدولة على دعم دور العبادة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التنمية في المحافظة تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء الأقصر، بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والحضارية.

وكان الدكتور القس أندريه زكي شهد ختام احتفال الصلاة السنوي الـ125 بالكنيسة الإنجيلية بمحافظة الأقصر، بحضور رئيس وقيادات سنودس النيل الإنجيلي ورئيس وأعضاء مجلس العمل الرعوي والكرازي والمرسلي، وبمشاركة 1200 إنجيلي من شعب وقسوس وخدام الكنائس الإنجيلية، وذلك في إطار جولته الرعوية بمحافظة الأقصر، التي اختتمها بافتتاح الكنيسة الإنجيلية الجديدة بطيبة.

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