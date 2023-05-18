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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW وسكودا.. 5 سيارات جديدة في مصر| صور

صدى البلد

يضم السوق المصري، باقة من  السيارات الجديدة في فئات السيدان والهاتشباك بالإضافة للكروس أوفر ، والتي تأتي مزودة بأفضل أنواع الرفاهية والتكنولوجيا.

أسعار أرخص سيارات BMW في مصر| صور

أسعار سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023| صور

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

تقدم السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 بمحرك 1400 سي سي تيربو، 4 سلندر، يمكنه انتاج 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية الأداء، بالإضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9 ثواني.

و تمتلك الفئة الأخيرة RS من السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بعمل بتقنية الجر الامامي، يستطيع ان يضخ 245 حصانا، و 370 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 6.7 ثانية.

 

أسعار سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

الفئة الأولى AMBITION بقيمة قدرها 1,350,000 جنيه

الفئة الثانية STYLE بقيمة قدرها 1,475,000 جنيه

الفئة الثالثة STYLE PLUS بقيمة قدرها 1,550,000 جنيه   

الفئة الرابعة RS بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه

 

BMW 118  موديل 2023

BMW 118 موديل 2023

تعتمد السيارة BMW 118 موديل 2023 على محرك سعة 1500 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 136 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يصل الى 220 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 8 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات، ويمكنها الانطلاق من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.5 ثانية.

 

أسعار BMW 118  موديل 2023

يبلغ سعر السيارة BMW 118 موديل 2023 نحو 1,400,000 جنيه.

فيات 500 موديل 2023

فيات 500 موديل 2023

تعتمد السيارة فيات 500 موديل 2023 على محرك 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، 4 سلندر يوفر قوة قدرها 100 حصانا، مع عزم دوران 131 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات، ويمكن لها الانطلاق من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 182 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة فيات 500 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة فيات 500 موديل 2023 نحو 900,000 جنيه.

فيات تيبو موديل 2023

فيات تيبو موديل 2023

يعطي محرك السيارة فيات تيبو موديل 2023 صاحب الأربعة أسطوانات "4 سلندر" قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، كما تتوفر السيارة بعلبة ترو أوتوماتيكية الحركة من خلال علبة تروس اوتوماتيكية سداسية السرعات "دفع أمامي"، وتستغرق السيارة للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 فترة زمنية قدرها 11.2 ثانية، وتبلغ  سرعتها القصوى نحو 192 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار فيات تيبو موديل 2023

فئة "السيدان"

الفئة الاولى ENTRY GRADE موديل 2023 بسعر 825,000 جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE مويل 2023 بسعر 910,000 جنيه.

الفئة الثالثة HIGHT LINE موديل 2023 بسعر 950,000 جنيه.   

 

فئة "الهاتشباك"

الفئة الاولى ENTRY GRADE موديل 2023 بسعر 910,000 جنيه.

الفئة الثانية HIGHT LINE موديل 2023 بسعر 975,000 جنيه . 

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

تحصل السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 على أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات طراز DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر، قادر على إنتاج قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 :

الفئة الأولى LX بقيمة قدرها 1,089,900 جنيه.   

الفئة الثانية EX بقيمة قدرها 1,189,900 جنيه.

الفئة الثالثة A/T / HIGHLINE بقيمة قدرها 1,329,900 جنيه.

الفئة الرابعة TOP LINE بقيمة قدرها 1,429,900 جنيه. 

الفئة الخامسة GT-LINE بقيمة قدرها 1,499,900 جنيه.

الهاتشباك BMW 118 فيات 500 فيات تيبو كيا سبورتاج السيدان

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