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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023| صور

صدى البلد

شهدت أسعار السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 عدة تحديثات جديدة لأسعارها الرسمية في السوق المصري مؤخراً.

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سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

مواصفات السيارة سكودا اوكتافيا أوكتافيا A8 موديل 2023

تقدم السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 بمحرك 1400 سي سي تيربو، 4 سلندر، يمكنه انتاج 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية الأداء، بالإضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9 ثواني.

 

و تمتلك الفئة الأخيرة RS من السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بعمل بتقنية الجر الامامي، يستطيع ان يضخ 245 حصانا، و 370 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 6.7 ثانية.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

ابعاد السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 

الطول الكلي 4689 مم.

العرض الكلي 1829 مم.

الارتفاع الكلي 1470 مم.

ارتفاع الخلوص الارضي 143 مم.

قاعدة العجلات 2686 مم.

سعة التخزين الخلفية 600 لتر.

سعة خزان الوقود 45 لتر.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

أسعار سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 الفئة الأولى AMBITION بقيمة قدرها 1,350,000 جنيه

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 الفئة الثانية STYLE بقيمة قدرها 1,475,000 جنيه

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 الفئة الثالثة STYLE PLUS بقيمة قدرها 1,550,000 جنيه    

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 الفئة الرابعة RS بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 سكودا اوكتافيا سكودا اوكتافيا

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