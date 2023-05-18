إيلون ماسك يصرح بداية إنتاج أسرع سيارات تسلا في 2024

ابتعد الجيل الثاني من سيارة تسلا روديستر عن دائرة الاهتمام وركزت الشركة أهدافها نحو إصدارات جديدة، مثل طرح شاحنة سيمي و سايبرتراك.

في حين أن هذا أمر مفهوم نظرًا لأن الشاحنات لديها القدرة على جلب المزيد من الأموال للشركة ، إلا أن الحقيقة تظل أن ما يقرب من ست سنوات قد مرت منذ ظهور تسلا روديستر 2.0 لأول مرة.

ايلون ماسك يصرح بداية انتاج أسرع سيارات تسلا في 2024

في وقت كشف النقاب عنها في ديسمبر 2017 ، قالت تسلا إنها ستطلقها في عام 2020 ، مما يعني أنها تأخرت ثلاث سنوات في هذه المرحلة. في عام 2020 ، تم تأجيل سيارة روديستر حتى عام 2021 ، ثم تم تأجيلها لمدة عام كل عام ، بما في ذلك عام 2022.

ايلون ماسك يصرح بداية انتاج أسرع سيارات تسلا في 2024

أصبح الانتظار على وشك الانتهاء، حيث تخطط تسلا لإكمال تصميم وهندسة روديستر بحلول نهاية هذا العام ، وفقًا للرئيس التنفيذي ايلون ماسك، الذي قال في اجتماع المساهمين في تسلا أمس أن صانع السيارات سوف "نأمل" وضع السيارة في الإنتاج العام المقبل.

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة ، سأل مستثمر ماسك عن موعد إطلاق رودستر أخيرًا ، ورد المدير التنفيذي بتأجيل السيارة لعام آخر، "نأمل" حتى عام 2024.

ايلون ماسك يصرح بداية انتاج أسرع سيارات تسلا في 2024

في حين أن العالم معتاد الآن على الجداول الزمنية لمنتجات ماسك غير الموثوق بها ، فقد يكون هذه المرة في طريقه إلى شيء ما، حيث بدا واثقًا من اكتمال الهندسة والتصميم هذا العام، علاوة على ذلك يجب أن تحقق تسلا حجم الإنتاج المتوقع من سيمي وسايبرتراك بحلول عام 2024 ، مما يسمح لصانع السيارات بالتركيز على روديستر العام المقبل.

وأشار ماسك أيضًا إلى أهمية السيارة في تحقيق أرباح تسلا ، والتي يتوقع أن تكون "متواضعة".