5 سيارات كروس أوفر صينية جديدة في مصر | صور

يضم السوق المصري العديد من العلامات التجارية الصينية الشهيرة مثل جيلي وإم جي، وتقدم العديد من أقوى إصدارات الـ SUV في السوق المحلي.

بايك X3 موديل 2023

بايك X3 موديل 2023

وتستمد السيارة بايك X3 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 116 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1500 سي سي، بينما تعمل السيارة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالإضافة إلى اعتمادها على ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

أسعار السيارة بايك X3 موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 669,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 769,000 جنيه

جاك JS3 موديل 2022

جاك JS3 موديل 2022

وتستمد السيارة جاك JS3 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي، تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT.

أسعار جاك JS3 موديل 2022

جاك JS3 موديل 2022

بيستون T77 موديل 2023

بيستون T77 موديل 2023

وتأتي السيارة بيستون T77 موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي تيربو مع سرعة قصوي تبلغ 192 كم في الساعة ومعدل استهلاك وقود بواقع 7.1 لتر لكل 100 كم. كما يبلغ سعر السيارة 475 ألف جنيه للفئة بريميوم.

أسعار بيستون T77 موديل 2023

فئة كمفورت بسعر مليون و45 ألف جنيه

فئة ديلوكس بسعر مليون و135 ألف جنيه

فئة بريميوم بسعر مليون و215 ألف جنيه جنيه

جيلي كول راي 2023

جيلي كول راي 2023

وتعمل جميع الفئات الخاصة بالسيارة جيلي كول راي 2023 بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 175 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، مع ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، ومدة زمنية تقدر بـ 7.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

أسعار جيلي كول راي 2023

الفئة الأولى بسعر 800,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 900,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 920,000 جنيه

ام جي ZS موديل 2022

ام جي ZS موديل 2022

وتستخدم السيارة ام جي ZS موديل 2022 علبة تروس أوتوماتيكية الأداء رباعية النقلات، مدعوم بمحرك بقوة 119 حصانا، مع 150 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى سعة لتريه بلغت 1500 سي سي، واربع أسطوانات للمحرك "4 سلندر".

أسعار ام جي ZS

الفئة الأولى بسعر 1,049,990 جنيه

الفئة الثانية بسعر 1,059,990 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 1,089,990 جنيه