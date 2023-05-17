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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات زيرو تحت 70 ألف ريال سعودي.. صور

سيارات زيرو تحت 70
سيارات زيرو تحت 70 ألف ريال سعودي

يحتوي السوق السعودي للسيارات علي سيارات جديدة موديل 2022، وذلك لتوفير جميع أنواع السيارات أمام المواطنين المقبلين علي شراء سيارات جديدة، خصوصا أن السعوديين دائما ما يفضلون الحصول على أكثر من سيارة وتخصيص كل منهم لعمل شيء معين حسب المميزات التكنولوجية التي تمتلكها كل سيارة .

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يعرض موقع “صدى البلد”، طرازات 5 سيارات جديدة موديل 2022 داخل السوق السعودي للسيارات أسعارها أقل من 70 ألف ريال ومنها، سيارة  بي واي دي‬ كيو آي، بايك D50 ، سكودا رابيد :

1- شيري اريزو 5

تخرج سيارة شيري اريزو 5 قوة 114 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل سرعة سيارة شيري اريزو 5 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 141 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 48 لتر .

 شيري اريزو 5 موديل 2022

يبدأ سعر شيري اريزو 5 موديل 2022 داخل السوق السعودي للسيارات بـ 48.300 ألف ريال سعودي ، وتصل الفئة الثانية بسعر 52.785 ألف ريال سعودي .

2- رينو سيمبول

أقصي سرعة لسيارة رينو سيمبول السيدان 180 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتحتاج الي 6.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقود سيارة رينو سيمبول الي 50 لتر، وتنتج عزم دوران 145 نيوتن/متر، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، مدعم بناقل حركة أوتوماتيك.

 رينو سيمبول السيدان موديل 2022 

تتوافر سيارة رينو سيمبول السيدان موديل 2022 داخل السوق السعودي للسيارات الجديدة بفئة  واحدة سعرها 50.370 ألف ريال سعودي .

3- سكودا رابيد

زودت سيارة سكودا رابيد بمحرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر، و تنتج عزم دوران 155 نيوتن/متر، وتصل سرعة سيارة سكودا رابيد  القصوى الي 191 كم/ساعة، وتستهلك 5.7 لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية.

سكودا رابيد موديل 2022

تصل سيارة سكودا رابيد موديل 2022 الي سوق السيارات السعودي بسعر 50 .600 ألف ريال سعودي للفئة الأولي، و61.215 ألف ريال سعودي للفئة الثانية.

4- بايك D50

عزم دوران سيارة بايك D50 يصل الي 148 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتنتج قوة 110حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتمتلك سيارة بايك D50 محرك سعة 1500 سي سي.

 بايك D50 موديل 2022 

تأتي سيارة بايك D50 موديل 2022 داخل سوق السيارات السعودي بأسعار تبدأ من 60.939 ألف ريال سعودي، وترتفع لتصل الي 67.839 ألف ريال سعودي للفئة الأعلى في التجهيز.

5- بي واي دي‬ كيو آي إن برو

تستخدم سيارة بي واي دي‬ كيو آي إن برو  ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتحتاج الي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 16.8 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتنتج قوة 113 حصان، وتملك سيارة بي واي دي‬ كيو آي إن برو محرك سعة 1500 سي سي، وعزم دورانها يصل الي 135 نيوتن/متر.

 بي واي دي‬ كيو آي إن برو  موديل 2022

سعر سيارة بي واي دي‬ كيو آي إن برو  موديل 2022 في سوق السيارات السعودي يبدأ من 72.450 ألف ريال سعودي، ويرتفع ليصل الي 83.950 ألف ريال سعودي .

شيرى اريزو 5 رينو سيمبول بي واي دي‬ كيو آي إن برو بايك D50 سكودا رابيد

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