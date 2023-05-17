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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر نيسان سنترا 2024 السيدان الجديد| صور

نيسان سنترا السيدان
نيسان سنترا السيدان 2024

زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 و 2024 مازالت مستمرة، والآن المواطنون المصريون يبحثون عن سيارات جديدة وبأسعار متوسطة، وتناسب دخلهم الشهري، بالإضافة إلي احتوائها علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة .

سنترا السيدان موديل 2024 

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يعرض موقع صدى البلد السعر الجديد لسيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل السوق المصرية للسيارات الجديدة ، بزيادة تقدر بـ 45 ألف جنيه مصري ، حيث تنتمي سيارة  نيسان سنترا موديل 2024 إلي فئة السيارات السيدان :

محرك نيسان سنترا

نيسان موديل 2024 

تحصل سيارة نيسان سنترا موديل 2024 السيدان علي قوتها من مرحك 4 سلندر ، ينتج عزم أقصي للدوران 154 نيوتن/متر، ومدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصان، وتتسارع نيسان سنترا من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتستهلك من الوقود نحو 8.9 لتر لقطع مسافة 10 كم/ساعة .

مواصفات الأمان بـ نيسان سنترا

نيسان سنترا السيدان الجديدة 

زوّدت سيارة نيسان سنترا موديل 2024 السيدان بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل مركزي.

مواصفات نيسان سنترا

مقصورة نيسان سنترا الجديدة 2024

تحتوي سيارة نيسان سنترا موديل 2024 السيدان علي مميزات تكنولوجية حديثة ومتنوعة منها، مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح أمامية حساسة للإضاءة، ومصابيح أمامية وخلفية led، وزجاج خلفي معتم، وإضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي GPS، وزر تشغيل السيارة بدون مفتاح، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، ومخارج للهواتف المحمول بالمقاعد الخلفية، ومسند يد خلفي، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومرايات ضم كهربائية، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط متعددة الاستخدامات مقاس 7 بوصات،  وبلوتوث، ومدخل AUX، وراديو.

سعر نيسان سنترا

نيسان سنترا السيدان 2024

تتوافر سيارة نيسان سنترا موديل 2024 السيدان بداخل سوق السيارات المصري بسعر 668 ألف جنيه مصر، بدلًا من 623 ألف جنيه مصري، بزيادة قدرت بـ 45 ألف جنيه .

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