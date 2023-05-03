ظهور نيسان سنترا فيس ليفت الجديدة 2024

تعتبر السيارة سنترا ، من اكثر الطرازات السيدان فى تشكيلة نيسان بيعا فى العديد من الأسواق، على الرغم من انخفاض نسب مبيعاتها، والتي وصلت إلى أكثر من 40% عام 2022 .

نيسان سنترا موديل 2024

وتعمل شركة نيسان على تعويض هذه الخسائر فى المبيعات بطرح نماذج جديدة من طرازاتها فى الأسواق العالمية ، ومؤخرا ظهرت بعض الصور التجسسية للسيارة نيسان سنترا والتي يتوقع البعض انها موديل 2024 القادم .

وظهرت السيارة نيسان سنترا الجديدة بتمويهات عديدة ، منها تمويهات فى مقدمة السيارة والذى يحمل اغلب التغيرات فى النسخة الجديدة، حيث أكد المصورون أن مصابيح القيادة الأمامية ستختفى وستستبدل بإضاءات ليد رفيعة .

نيسان سنترا موديل 2024

واكد المصورون أن هذه النسخة الحديثة من نيسان سنترا، من الممكن أن تكون نموذج SR الرياضي الجديد، حيث تم رؤيتها بسقف أسود والذي لم يتم تقديمه في الإصدارات المنخفضة أو الأساسية من طرازات نيسان .

وتابع المصورون أن هناك تغيرات فى الشبكة الأمامية للسيارة، كما أن تصميم V-Motion لا يزال موجودًا، لكنه متصل بلفافة سفلية معاد تصميمها.

اما عن خلفية السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، فقد يأتي بعض الاختلاف الطفيف في التصميم ، فتوجد عاكسات أفقية على جانبي اللفافة في نفس الموقع، و شريط أسود على الشارات الموجودة على صندوق السيارة ولكن من السهل رؤية الخطوط العريضة لشارة SR في أقصى اليمين.

نيسان سنترا موديل 2024

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، فلم تعلن حتى الان الشركة عن اى معلومات عنها ، بالإضافة إلى ان الصور التجسسية لا تظهر أى تغيرات جوهرية عليها.

ونأتي لمحرك نيسان سنترا موديل 2024 ، فمن المتوقع توليد القوة من محرك ذات 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر يولد 149 حصانًا، يتم إرسالها إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة متغير .