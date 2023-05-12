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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للموظفين.. نيسان صني مستعملة بسعر مفاجأة.. صور

صدى البلد

تعتبر السيارة نيسان صني أحد أِشهر السيارات في السوق المصري تاريخياً، وتعد من أكثر السيارات مبيعاً، حيث تتميز بدرجة عالية من الاقتصادية، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بسهولة وبأسعار مناسبة.

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ويبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وذلك لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

نيسان صني موديل 2005 

مواصفات نيسان صني موديل 2005

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2005 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر، يضخ قوة تصل الى 105 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 109 نيوتن/متر.

 

 يتراوح وزن السيارة نيسان صني موديل 2005 ما بين 1075-1191 كجم، وتتوفر بناقل حركة اوتوماتيكي أو يدوي حسب الفئة.

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة نيسان صني موديل 2005 نحو 170 ألف كيلومتر، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

نيسان صني موديل 2005 

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2005 مستعملة

يبدأ سعر السيارة نيسان صني موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 190 ألف جنيه،  وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

نيسان صني نيسان صني نيسان صني موديل 2005 مستعملة سيارات مستعملة

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