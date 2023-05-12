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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تطلق 8 سيارات رياضية جديدة بحلول 2026

صدى البلد

تشهد العلامة التجارية البريطانية أستون مارتن نهضة عالمية، حيث يحتل فريق فورمولا 1 المركز الثاني في بطولة العالم، بينما يحتل فرناندو ألونسو المرتبة الثالثة في ترتيب السائقين، وهذا يجعله الوقت المثالي لشركة صناعة السيارات للإعلان عن إطلاق ثماني سيارات رياضية جديدة ذات محرك أمامي خلال العامين المقبلين.

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أستون مارتن

تأتي البداية مع استبدال أستون مارتن DB11، باتباع اصطلاح التسمية التقليدي، ومن المحتمل أن تُعرف هذه السيارة باسم DB12، سيتم إطلاق السيارة الجديدة مع العديد المنتجات الجديدة التي وفقًا لرئيس الشركة لورانس سترول، ستوفر تقنية رائدة، وتدمج أداء حلبات السباق من فريق F1مع الفخامة الفائقة.

 

بعد خليفة DB11، تم التخطيط لاستبدال سيارتي استون مارتن فانتاج و DBS، وستكون معظم السيارات الجديدة عبارة عن اختلافات في هذه الطرازات، أشار سترول إلى أن التشكيلة ستشمل نموذجًا جديدًا قائمًا بذاته في السوق، وصرح "لقد أنشأنا قطاعًا جديدًا أعلى من GT، مستوى عالٍ من الفخامة مع مستوى عالٍ من الأداء. شيء جديد".

 

بالإضافة إلى السيارات الرياضية الجديدة ، تواصل أستون مارتن المضي قدمًا بإطلاق أول سيارة كهربائية، أشار سترول المخطط له لعام 2025 إلى أن الشركة وظفت عدة مئات من الأشخاص لإدارة التطوير الداخلي ، مشددًا على أن السيارة "لا يزال يتعين أن تكون تجربة أستون مارتن مع EV."

 

قال سترول إلى أنه تم حل مشكلات البرامج والتصنيع التي أعاقت تسليم فالكيري وأنه تم تسليم أكثر من 100 سيارة، وأشار أيضًا إلى أن أستون مارتن ستستمر في تطوير سيارات ذات محرك وسطي بالاستفادة من خبرتها في الفورمولا 1، بالإضافة إلى فالهالا، هناك احتمال واضح لسيارة خارقة أخرى في عالم فالكيري.

 

تواصل أستون مارتن توسيع انتشارها كعلامة تجارية عالمية فاخرة من خلال الشراكة مع المصممين لإنشاء ساعات محدودة الإصدار والحفاظ على تراثها من خلال بناء أجزاء لسياراتها الكلاسيكية، تأتي هذه الجهود إلى جانب النجاح المبكر لفريق F1هذا العام، وخط الإنتاج المعاد تنشيطها

فالكيري فالهالا السيارات الجديدة فانتاج DBS فورمولا 1

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