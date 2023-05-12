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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركات صناعة السيارات الكبرى تتحدى إدارة بايدن| تفاصيل

صدى البلد

تقاوم شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم أهداف بايدن للمركبات الكهربائية، مثل جنرال موتورز وتويوتا وفولكس فاجن بالإضافة للعديد من شركات صناعة السيارات الكبرى.

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تعتبر وكالة حماية البيئة الأمريكية حاليًا في منتصف نافذة تعليق مدتها ثلاثة أيام فيما يتعلق بمعايير الانبعاثات الجديدة للمركبات الخفيفة والمتوسطة، واستفادت إحدى وكالات ضغط السيارات الكبيرة استفادة كاملة من ذلك بالأمس برسالة طويلة توضح مدى صعوبة ذلك على شركات صناعة السيارات، فيما يلي تفصيل لشكاواها.

 

يمثل تحالف ابتكار السيارات جنرال موتورز وتويوتا وفولكس واجن وهيونداي وكيا وبي إم دبليو وفيراري وهوندا وماكلارين وسوبارو وبورشه والمزيد، حيث يضغط التحالف على إدارة بايدن لتخفيف معايير غازات الاحتباس الحراري المقترحة حديثًا لعام 2027-2032.

 

تتطلب هذه المعايير الجديدة أن تكون 60% من جميع المركبات المباعة في الولايات المتحدة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، وهذا أعلى من هدف 50% بحلول عام 2030 الذي حددته إدارة بايدن في عام 2021، ووفقًا للتحالف، فإن التغيير "يمثل تغييراً للاتفاق.

وتقول أيضًا إن مثل هذه القواعد الجديدة يمكن أن يكون لها "تأثيرات كبيرة على صانعي السيارات والعاملين والمستهلكين وفي النهاية توفر المركبات التي تلبي احتياجات الأفراد والعائلات والشركات في جميع أنحاء البلاد." في جوهر المشكلة ، تقول أن اللبنات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف ببساطة غير متوفرة، ومن الواضح أن سلسلة التوريد الخاصة بالبطاريات ومكونات المركبات الكهربائية الأخرى مقيدة للغاية.

 

إذا تم الانتهاء من هذا الاقتراح في شكله الحالي ، فسيكون خطة خفض الانبعاثات الأكثر صرامة في التاريخ، وفقًا لتقارير رويترز، ويتضمن ذلك انخفاضًا بنسبة 56% في متوسط الانبعاثات المتوقعة للأساطيل و 13% من متوسط خفض التلوث السنوي مقارنة بمتطلبات 2026.

 

من جانبها ، تلاحظ وكالة حماية البيئة في الاقتراح الجديد أن العديد من صانعي السيارات يخططون بالفعل لبيع أي شيء سوى السيارات الكهربائية في المستقبل القريب. يتضمن ذلك مرسيدس بنز وفولفو وفولكس فاجن وجنرال موتورز.

صناعة السيارات جنرال موتورز تويوتا فولكس فاجن ماكلارين بايدن الولايات المتحدة

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