تسلا تخفض أسعار الشحن الفائق بنسبة 25٪

انتشرت عروض تسلا كثيراً في الأيام الأخيرة، هذه المرة ليس على السيارات الكهربائية، بل على شبكة الشحن السريع DC الخاصة بها، حيث خفضت أسعار الشحن الفائق في معظم الأسواق الأوروبية.

ونظرًا لأن معظم شركات صناعة السيارات القديمة تعمل على الانتقال من الغاز إلى السيارات الكهربائية، فإن الميزانيات مقيدة ، وهم يخسرون المال، وسيتغير هذا بمرور الوقت ، لكن الاستثمارات الأولية كبيرة.

تسلا تخفض أسعار الشحن الفائق بنسبة تصل إلى 25٪

وقضت تسلا معظم فترة وجودها على وشك الإفلاس، لكنها الآن في وضع متميز على معظم منافسيها ، نظرًا لأن هوامش الربح الخاص بها مثيرة للإعجاب ، فهي تحقق أرباحًا ، ولديها مجال كبير للمناورة فيما يتعلق بالتدفق النقدي.

في حالة التخفيضات في الأسعار على سيارات تسلا الكهربائية، كانت قادرة على القيام بذلك في الغالب بفضل هوامشها المرتفعة، فقد شهدت انخفاضًا في الإيرادات، ومن الواضح أن هوامشها قد تأثرت، بينما يمكن للشركة أن تختار رفع أسعار الشحن أو خفضها بحرية بغض النظر عن تأثير العوامل الأخرى، فإن هذا ليس هو الحال هنا.

استقرت أسعار الطاقة في أوروبا أخيرًا بعد الكثير من الاضطرابات، حيث أشار ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خلال السنوات القليلة الماضية إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي الحالي كان من النوع الذي كان على الشركة أن تخطط للأسوأ، لقد رفعت الأسعار وقدمت توقعات من الجانب الآمن للتأكد من أنها لن ينتهي بها الأمر في وضع مزري.

وانتهى الوباء رسميًا، وتلاشت مشكلات سلسلة التوريد، ويبدو أن سعر الطاقة مستقر إلى حد ما ، يمكن للشركات أن تبدأ في العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل كل الاضطرابات، وكان للحرب في أوكرانيا أيضًا تأثير ملحوظ ، وعلى الرغم من عدم حل النزاع ، إلا أن تأثيره كان أقل بكثير مما كان عليه في العام الماضي.

ومع ارتفاع أسعار الطاقة في الماضي القريب، أصبح الشحن السريع لسيارة كهربائية في محطة عامة باهظ الثمن، عندما يشتري الناس سيارة كهربائية يُقال لهم إنهم سيوفرون المال على تكاليف الوقود ، وهذا صحيح. ومع ذلك ، إذا كانوا يقومون بمعظم عمليات الشحن في Tesla Supercharger ، أو أي محطة شحن سريع عامة للتيار المستمر ، فربما لم يكونوا سعداء جدًا بالتكلفة ، خاصة خلال العام الماضي أو نحو ذلك في أوروبا.

ووفقًا لـ Electrek ، قامت Tesla بتخفيض أسعار Supercharger في معظم مناطق أوروبا بنسبة 10 إلى 20٪. في غضون ذلك ، تحصل بعض الأسواق على تخفيض في الأسعار بنسبة 25٪ ، مثل إسبانيا.