BMW وتويوتا.. 5 سيارات رياضية بالسوق المصري.. صور

يضم السوق المصري، باقة من أقوى السيارات الرياضية الجديدة من فئة الكروس أوفر، والتي تأتي مزودة بأفضل أنواع الرفاهية والتكنولوجيا.

سيات تاراكو موديل 2023

سيات تاراكو موديل 2023

تتوفر السيارة سيات تاراكو موديل 2023 وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، وتبلغ سرعتها القصوى 199 كم في الساعة، تتسارع سيارة سيات تاراكو موديل 2023 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم خلال 9.4 ثانية، وناقل حركة أتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ومحرك 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، ، ومنظومة جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أسعار السيارة سيات تاراكو موديل 2023

الفئة الأولى ستايل بلس بقيمة قدرها 1,700,000 جنيه

الفئة الثانية EXPERIENCE بقيمة قدرها 1,800,000 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تعتمد جميع فئات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يتكون من 6 سرعات، كما تأتي السيارة بتقنية الدفع الخلفي للعجلات مصاحبة للفئة الأولى، والتي تعتمد على محرك 2700 سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة اجمالية بلغت 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

الفئة الأولى SMART بقيمة قدرها 1,790,000 جنيه.

الفئة الثانية ELEGANCE بقيمة قدرها 1,990,000 جنيه.

الفئة الثالثة SPORT بقيمة قدرها 2,090,000 جنيه.

BMW X4 موديل 2023

BMW X4 موديل 2023

تتوفر السيارة BMW X4 موديل 2023 بمحرك يوفر قوة تصل الى 252 حصانا، مع محرك سعة 2000 سي سي، 8 سلندر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 350 نيوتن/متر، كما تأتي مزودة بعلبة تروس سرعات أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات، ومنظومة دفع رباعي للعجلات، وتبلغ سرعتها القصوى 240 كيلومتر في الساعة، و تتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 6.3 ثانية.

أسعار السيارة BMW X4 موديل 2023

الفئة الأولى XDRIVE X30I M بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه

الفئة الثانية XDRIVE 30I XLINE بقيمة قدرها 3,200,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2022

سكودا كودياك موديل 2022

تستخدم السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

أسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 1,775,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 1,850,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 1,900,000 جنيه

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

تحصل السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 على أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات طراز DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر، قادر على إنتاج قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 :

الفئة الأولى LX بقيمة قدرها 1,089,900 جنيه.

الفئة الثانية EX بقيمة قدرها 1,189,900 جنيه.

الفئة الثالثة A/T / HIGHLINE بقيمة قدرها 1,329,900 جنيه.

الفئة الرابعة TOP LINE بقيمة قدرها 1,429,900 جنيه.

الفئة الخامسة GT-LINE بقيمة قدرها 1,499,900 جنيه.