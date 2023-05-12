فولكس فاجن: واثقون من توفير سيارات كهربائية اقتصادية رغم زيادة الأسعار

قال المدير المالي لشركة فولكس فاجن، أرنو أنتليتز، إن مجموعة فولكس فاجن "واثقة تمامًا" من قدرتها على تقديم سيارات كهربائية بقيمة 25 ألف يورو (22 ألف جنيه إسترليني) من علامتي سكودا وفولكس فاجن.

فولكس فاجن "واثقة" من توفير سيارات كهربائية اقتصادية رغم زيادة الأسعار

كشفت فولكس فاجن عن مفهوم ID 2all في مارس، حيث استعرضت سيارة Polo-size EV التي تستهدف سعر أولي يبلغ حوالي 22000 جنيه إسترليني، ويعتبر هذا أرخص بكثير من أي EVالكهربائية السائدة الموجودة حاليًا في السوق.

وألمح أنتليتز إلى أن ملكية مجموعة فولكس فاجن لتصميمات البطاريات والتصنيع سيكون أمرًا بالغ الأهمية ، قائلاً إنه سيكون "عاملاً حاسمًا" من حيث توفر البطارية والتكلفة.

وأعلنت فولكس فاجن أيضًا أنها تعمل "بكامل قوتها" على طراز كهربائي أقل من 20000 يورو (17000 جنيه إسترليني)، من المتوقع أن يتم تسميته ID 1.

وأخبر رئيس علامة فولكس فاجن توماس شيفر Autocar سابقًا أن اقتصاديات الحجم المخطط لها - مع منصة MEB Entry الجديدة التي تنتج المزيد من السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة من كوبرا وكذلك فولكس فاجن وسكودا، وستساعد بشكل أكبر في خفض التكاليف.

وقال: "الآن يمكننا أن نفعل الكثير من حيث وفورات الحجم، ضمن مجموعة علامتنا التجارية الكبيرة ، ننتج أربع مركبات جنبًا إلى جنب مع كوبرا وسكودا، وسيساعدنا هذا الحجم في خفض الأسعار حتى تكون قادرة على المنافسة مع الاستمرار في جني الأموال".

وستواجه مجموعة فولكس فاجن منافسة شديدة في سوق السيارات الكهربائية خلال السنوات القادمة، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو لوكا دي ميو أمس عن خطط لطراز يقل عن 20 ألف جنيه إسترليني.