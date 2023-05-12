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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي تكشف عن سلسلة محركات سبيد ايدشن الجديدة| صور

صدى البلد

لم يتبق سوى أقل من عام على عمر محرك W12 القوي من بنتلي، حيث ستصبح العلامة التجارية الأكثر فخامة لشركة فولكس فاجن تعمل بالكهرباء بالكامل في عام 2030 وسيتم إيقاف انتاج محرك W12 في أبريل 2024، وفي ذلك الوقت ستكون الشركة البريطانية الفاخرة قد أنتجت أكثر من 100000 نسخة، وتقول الشركة إن هذا يجعل محرك W12 أنجح محرك 12 أسطوانة في العصر الحديث.

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بنتلي تكشف عن سلسلة سبيد ايدشن الجديدة

ولكن قبل أن يلفظ محرك W12 أنفاسه الأخيرة، تقدم بنتلي نسخة خاصة منه يُطلق عليها سبيد اديشن 12 ومتوفر في جميع خطوط الإنتاج الرئيسية الأربعة للشركة Bentayga SUV ، و Flying Spur Sedan ، و Continental GT coupe و GTC convertible - يقتصر الإصدار التذكاري على 120 نسخة لكل نمط جسم ويوفر تفاصيل تصميم فريدة وشارات ولوحة مرقمة.

بنتلي تكشف عن سلسلة سبيد ايدشن الجديدة

يعتمد كل من العروض الخاصة على متغير السرعة لسيارة بنتلي المقابلة، مما يعني أنها تتميز جميعها بنفس محرك W12 سعة 6.0 لترات، ومحرك توربو مزدوج ، وتولد نفس القوة البالغة 650 حصانًا (659 حصانًا) و 900 نيوتن متر من عزم الدوران، تطور الأخير من خلال الطريق الصحيح من 1500 إلى 5000 دورة في الدقيقة.

بنتلي تكشف عن سلسلة سبيد ايدشن الجديدة

ستتوفر السيارات بمجموعة من الألوان، بما في ذلك الرمادي والأخضر الظاهر في هذه الصور، وتأتي مع ملاقط فرامل فضية اللون، وهي ميزة غير متوفرة في الطرز الأخرى، ويحصل توأمان كونتي ذات البابين على شارات "Speed Edition 12" على الرفارف الأمامية ، بينما ترتدي Flying Spur سيدان و Bentayga SUV شارات "Edition 12" على الأرباع الخلفية إلى جانب لوحات السرعة الحالية.

بنتلي تكشف عن سلسلة سبيد ايدشن الجديدة

ستتميز مجموعة سبيد اديشن 12 بخطوط سوداء لامعة خارجية، وعجلات سوداء مقاس 22 بوصة مع شارات جانبية، ومقاعد Mulliner الفضية الفريدة من نوعها وفتحات تهوية مثبتة.

 

ولكن نظرًا لأن مشتري Speed Edition 12 لن يحصلوا على فرصة كبيرة لإلقاء نظرة على المحرك ، فإن بنتلي تمنح كل منهم نموذجًا مصغرًا بنسبة 15 بالمائة من محرك W12 لعرضه على مكتبهم، لا تعمل المحركات الصغيرة، لكنها مصبوبة باستخدام الألومنيوم المأخوذ من إحدى كتل W12 كاملة الحجم.

بنتلي تكشف عن سلسلة سبيد ايدشن الجديدة

لا توجد معلومات عن الأسعار ولكن من الآمن افتراض أنها كبيرة، نظرًا لأن إصدارات Speed تكلف ما يزيد عن 260 ألف دولار أيًا كان شكل الجسم الذي تريده.

بنتلي سبيد ايدشن Bentayga SUV Continental GT W12

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