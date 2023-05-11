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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استورد نيسان قشقاي بتخفيض 70% زيرو| صور

نيسان قشقاي 2022
نيسان قشقاي 2022

وافق مجلس الوزراء المصري  علي قانون القواعد المنفذة  لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لجلب سياراتهم الي مصر ، وينص القانون علي قيام المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.

نيسان قشقاي موديل 2022

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نيسان قشقاي موديل 2022

وشملت القانون مد فترة السماح لاستيراد السيارات إلي مدة تصل لي 5 سنوات، بدلا من سنه واحدة، بالإضافة الي الغاء حظر البيع عن السيارة، ويتم الغاء ذلك الحظر اذا تم وضع وديعة بنكية بالدولار بكافة قيمة الجمارك والضرائب والرسوم، ويتم استرداد تلك الوديعة بعد 5 سنوات من إيداعها بالبنك.

نيسان قشقاي موديل 2022

بناء علي ذلك تم تخفيض رسوم استيراد سيارة نيسان قشقاي موديل 2022  بنسبة 70% للمغترب المصري، وبالتالي حساب القيمة الجمركية لسيارة نيسان قشقاي موديل 2022تصل إلي  5373 دولار أمريكي ، أي ما يعادل 166 ألف جنيه مصري تقريباً .

محرك نيسان قشقاي

نيسان قشقاي موديل 2022

زودت سيارة نيسان قشقاي  بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتستهلك من الوقود 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع سيارة نيسان قشقاي من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة .

مواصفات نيسان قشقاي

نيسان قشقاي موديل 2022

تحتوي مقصورة سيارة نيسان قشقاي علي العديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، قفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضباب أمامية، مثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وسبويلر خلفي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ، و AUX، و USB، وبلوتوث، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وفتحة سقف بانوراما، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات أماميه، ووسائد هوائية، و ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.

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