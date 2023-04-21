الظهور الأول لسيارة نيسان باثفايندر الجديدة في معرض شنجهاي

قدمت نيسان الجيل الخامس من باثفايندر قبل عامين في الولايات المتحدة لعام، لكن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الثلاثة صفوف لم تصل بعد إلى الصين.

نيسان باثفايندر

استعرضت نيسان سيارة جديدة تحمل اسم باثفايندر في معرض شنجهاي للسيارات الجاري، ولكن مع بعض التحديثات مختلفة عن طراز أمريكا الشمالية، وقالت الشركة أن السيارة العائلية قد أعيد تصميمها لتلبي الأذواق الصينية.

نيسان باثفايندر

من السهل أن نرى أننا نتعامل بشكل أساسي مع نفس الجسم ولكن هناك الآن أشرطة إضاءة أمامية وخلفية جديدة تضفي على سيارة باثفايندر مظهرًا أكثر حداثة، حيث تتمتع المصابيح الأمامية بمظهر أكثر أناقة وهناك مصابيح نهارية منفصلة تمتزج مع شبكة أعرض بكثير من تلك الموجودة في طراز المواصفات الأمريكية، وأعادت نيسان تصميم المصد الأمامي وحذفت مصابيح الضباب لإضفاء مظهر أفضل.

نيسان باثفايندر

يتميز الجزء الخلفي باثفايندر بتأثير ثلاثي الأبعاد للمصابيح الخلفية وجناح جديد مثبت على السقف، ومع هذا المفهوم من الناحية الفنية ، تخلصت نيسان من المساحات الخلفية وركبت قضبان سقف منخفضة للحصول على مظهر أكثر أناقة.

يصعب تفويت تصميم العجلة ذات اللونين المعقد مع المجموعات الخمس المكونة من ستة قضبان ، وكذلك حروف "Massive Absorbing" الغريبة على جدار الإطار الجانبي.

نيسان باثفايندر

عند الدخول إلى الداخل، تكون المقصورة هي نفسها التي ستجدها في نسخة باثفايندر السابقة، ولكن مع إدخالات نحاسية وفتحات تهوية محدثة، ويختلف تصميم الشاشة المزدوجة اختلافًا طفيفًا نظرًا لأن الشاشات موحدة الآن بفضل الحواف السميكة، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات الطفيفة تقوم بمعاينة إصدار محدث لأمريكا الشمالية أم أنها محجوزة لنموذج السوق الصيني القادم.

نيسان باثفايندر

لم تقدم نيسان أي تفاصيل عن باثفايندر، لكنها تقول فقط إن المفهوم معروض في معرض شنجهاي للسيارات جنبًا إلى جنب مع أحدث طراز قاشقاي، حيث تحتفل السيارة الكروس أوفر الأصغر بالعرض الصيني الأول قبل إطلاقها في السوق في أغسطس.