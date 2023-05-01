الأسعار الجديدة لأرخص سيارة رياضية تقدمها بايك موديل 2023 | صور

ما زالت السيارة X3 هي أرخص نسخة تقدمها شركة بايك الصينية بالسوق المحلي، بين طرازات 2023، على الرغم من زيادة أسعارها بنسبة بلغت 50 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من تلك النسخة التي تنتمي للفئة الرياضية.

مواصفات السيارة بايك X3 موديل 2023 وقائمة بأحدث أسعارها داخل السوق المصري بعد الزيادات الجديدة

بايك X3 موديل 2023

تضم السيارة بايك X3 تجهيزات تتضمن، مثبت سرعة، ومصابيح LED، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، بالإضافة إلى مكيف هواء، وقفل مركزي، ونظام صوتي مع مدخل USB، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الإلكتروني EBD.

بايك X3 موديل 2023

وتحتوي بايك X3 على نظام التحكم في الجر، وحساسات ركن خلفية، ووسائد هوائية للحماية AIRBAGS، ومتابعة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، وشاشة تتوسط قمرة القيادة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة.

بايك X3 موديل 2023

وتستمد السيارة بايك X3 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 116 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1500 سي سي، بينما تعمل السيارة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالإضافة إلى اعتمادها على ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

بايك X3 موديل 2023

الأسعار الجديدة لأرخص سيارة رياضية تقدمها بايك "X3" موديل 2023 و2022

الفئة الأولى بايك X3 موديل 2022 بسعر 619 ألف جنيه بدلاً من 569 ألف جنيه.

الفئة الأولى بايك X3 موديل 2023 بسعر 669 ألف جنيه بدلاً من 619 ألف جنيه.

الفئة الثانية بايك X3 موديل 2023 بسعر 719 ألف جنيه بدلاً من 669 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بايك X3 موديل 2023 بسعر 769 ألف جنيه بدلاً من 719 ألف جنيه.