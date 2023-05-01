عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لأرخص سيارة رياضية تقدمها بايك موديل 2023 | صور

بايك X3 موديل 2023
بايك X3 موديل 2023

ما زالت السيارة X3 هي أرخص نسخة تقدمها شركة بايك الصينية بالسوق المحلي، بين طرازات 2023، على الرغم من زيادة أسعارها بنسبة بلغت 50 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من تلك النسخة التي تنتمي للفئة الرياضية.

الأسعار الجديدة لـ بايك X3

الأسعار الجديدة لسيارات بايك في مصر .. صور

مواصفات السيارة بايك X3 موديل 2023 وقائمة بأحدث أسعارها داخل السوق المصري بعد الزيادات الجديدة 

 بايك X3 موديل 2023 

تضم السيارة بايك X3 تجهيزات تتضمن، مثبت سرعة، ومصابيح LED، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، بالإضافة إلى مكيف هواء، وقفل مركزي، ونظام صوتي مع مدخل USB، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الإلكتروني EBD.

 بايك X3 موديل 2023 

وتحتوي بايك X3 على نظام التحكم في الجر، وحساسات ركن خلفية، ووسائد هوائية للحماية AIRBAGS، ومتابعة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، وشاشة تتوسط قمرة القيادة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة.

 بايك X3 موديل 2023 

وتستمد السيارة بايك X3 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 116 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1500 سي سي، بينما تعمل السيارة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالإضافة إلى اعتمادها على ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

 بايك X3 موديل 2023 

 الأسعار الجديدة لأرخص سيارة رياضية تقدمها بايك "X3" موديل 2023 و2022

 

الفئة الأولى بايك X3 موديل 2022 بسعر 619 ألف جنيه بدلاً من 569 ألف جنيه.

الفئة الأولى بايك X3 موديل 2023 بسعر 669 ألف جنيه بدلاً من 619 ألف جنيه.

الفئة الثانية بايك X3 موديل 2023 بسعر 719 ألف جنيه بدلاً من 669 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بايك X3 موديل 2023 بسعر 769 ألف جنيه بدلاً من 719 ألف جنيه.

بايك تقنية الفيديو بايك X3 X3 موديل 2023 بايك X3 موديل 2023 السيارة بايك X3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

قرار عاجل من مرتضى منصور حول موقف الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

السعودية .. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

موضوعات متعلقة

بـ 20 ألف جنيه فقط .. اشتر أرخص سيارة "هاتشباك"

أرخص سيارة تقدمها مرسيدس في مصر .. اعرف سعرها الآن

أسعار مرسيدس C180 موديل 2023 في السوق المصري |صور

أحدث أسعار سكودا سوبيرب موديل 2023 .. صور

تعديلات جديدة من برابوس للنسخة الرياضية مرسيدس AMG GLS 63 .. وسعرها خيالي

سعر كيا K8 موديل 2023 في السعودية .. صور

بسعر الصيني .. أرخص سيارة تقدمها JEEP في السوق المصري |صور

سعر ومواصفات نسيان صني موديل 2023 في مصر .. صور

ترشيحاتنا

حكاية رمز الكمثرى الذي أغرق السوشيال ميديا.. هكذا بدأت

القومي للطفولة يتحرك تجاه واقعة صانعة المحتوى التي شهرت بأبنائها.. خاص

بـ 198 قذيفة مدفعية.. القوات الأوكرانية تهاجم دونيستك 49 مرة خلال يوم

بعد موافقة البرلمان.. قانون يلزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها

رئيس قناة الوثائقية يكشف تفاصيل إعلان القناة إنتاج فيلم عن كليوباترا .. فيديو

أمين عام الأمم المتحدة: حجم وسرعة ما يجري في السودان غير مسبوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

في عيد ميلادها.. صور صادمة تكشف عن مراحل تطور إطلالات منة عرفة

كيف احتفل شمبانزي مايكل جاكسون بعيد ميلاده الـ 40.. صور

شبشب بـ 25 ألف جنيه .. إطلالات أثارت الجدل لـ محمد رمضان

فيديو

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ