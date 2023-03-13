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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لسيارات بايك في مصر .. صور

بايك X5
بايك X5

شهدت القائمة الخاصة بسيارات شركة بايك المطروحة داخل السوق المصري، بعض التغيرات السعرية لجميع الطرازات، حيث شملت تلك التغيرات النسخة بايك X3 موديل 2022 و 2023 بزيادة قدرها 30 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة بايك X5 موديل 2023.

 

وارتفعت اسعار السيارة الرياضية بايك X7 موديل 2022 و 2023، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بنسبة بلغت 100 الف جنيه، وفي هذا السياق يقدم موقع "ًصدى البلد" الاخباري احدث اسعار سيارات بايك المقدمة في السوق المصري.

بايك X3

1 – بايك X3

 

تأتي السيارة بايك X3 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 116 حصانا، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات، بتقنية الجر الامامي.

 

  • سعر السيارة بايك X3 موديل 2022 و 2023

 

الفئة الاولى موديل 2022 بسعر 519 ألف جنيه بدلاً من 489 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2022 بسعر 619 ألف جنيه بدلاً من 589 ألف جنيه.

 

الفئة الاولى موديل 2023 بسعر 569 ألف جنيه بدلاً من 539 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2023 بسعر 669 ألف دنيه بدلاً من 639 ألف جنيه.

بايك X5

2 – بايك X5

 

تعتمد السيارة بايك X5 موديل 2023 على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT، بينما تستمد قوتها من محرك 148 حصانا، سعة 1500 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات، مع عزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر.

 

  • اسعار السيارة بايك بايك X5 موديل 2023 

 

تقدم السيارة عبر الفئة COMFORT بقيمة سعرية قدرها 779 ألف جنيه بدلاً من 749 ألف جنيه.

بايك X5

3 – بايك X7

 

تستمد السيارة بايك X7 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، بقوة قدرها 187 حصانا، و 275 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي DSG من 7 نقلات.

 

  • اسعار السيارة بايك X7 موديل 2022 و 2023 

 

بايك X7 موديل 2022 الفئة الاولى بسعر 909 ألف جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و299 ألف جنيه بدلاً من مليون و199 ألف جنيه.

بايك X7 موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و390 ألف جنيه بدلاً من مليون و290 ألف جنيه.

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