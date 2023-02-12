أرخص سيارة كروس أوفر من بايك في مصر .. صور

يحتوي السوق المصري على 3 اصدارات من شركة بايك الصينية، وهم X7 التي يتخطى سعرها حاجر المليون، بالاضافة إلى النسخة X5 التي تنطلق من فئة واحدة بسعر 549 الف جنيه، إلى جانب النسة X5 من فئة الكروس اوفر، والتي تبدأ بسعر 479 الف جنيه.

وتتصدر السيارة بايك X3 قائمة الارخص سعرًا ضمن موديلات 2023 المطروحة من الصانع الصيني بايك، بينما تأتي السيارة بالعديد من التجهيزات الفنية بحسب الفئات المقدمة ومنها، مرايات كهربائية جانبية مدعومة باشارات ضوئية، ومصابيح حادة المظهر، إلى جانب مصابيح للضباب.

بايك X3 موديل 2023

وتتوسط مقدمة السيارة بايك X3 موديل 2023 شبكة متوسط الحجم متعددة الفتحات الهوائية، مع اللون الاسود، وعدد 4 ابواب، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية، وطول كلي يصل إلى 4325 مم، و 1830 مم للعرض، مع فتحة سقف للفئة عالية التجهيز.

بايك X3 موديل 2023

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة بايك X3 موديل 2023 شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن"، كما تتمتع بمدخل USB، ومسند يد امامي، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، مع حساسات ركن، وكاميرا، ومثبت سرعة.

بايك X3 موديل 2023

وحصلت السيارة بايك X3 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، مع محرك 1500 سي سي، بقوة قدرها 116 حصانا، 4 سلندر، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، بالاضافة إلى وجود مكابح مانعة للانغلاق، وخاصية التوزيع الالكتروني، ومتبعة ضغط الاطارات، مع منظومة الوسائد الهوائية.

بايك X3 موديل 2023

سعر ارخص سيارة من بايك "X3" موديل 2023

الفئة الاولى بايك X3 موديل 2023 بسعر 479,000 جنيه.

الفئة الثانية بايك X3 موديل 2023 بسعر 599,000 جنيه.