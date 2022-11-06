شهدت القائمة السعرية لبعض سيارات شركة بايك الصينية المقدمة بالسوق المصري، عدة تغيرات بالقيمة التسويقية ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام X7 موديل 2023 والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث شهدت تلك السيارة زيادة سعرية بلغت 60 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة بايك X7 موديل 2023

بايك X7 موديل 2023

السعر الرسمية للسيارة بايك X7 موديل 2023

تقدم السيارة بايك X7 موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 1.000.050 ألف جنيه بدلًا من 990 الف جنيه، أي بزيادة بلغت 60 ألف جنيه.

بايك X7 موديل 2023

الأداء الفني وتصميم السيارة بايك X7 موديل 2023

زودت السيارة بايك X7 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، يستطيع أن ينتج 275 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع قوة قدرها 188 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الادار من 7 نقلات طراز DSG.

بايك X7 موديل 2023

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة بايك X7 موديل 2023 من الوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تأتي من الخارج بتصميم رياضية مع جنوط 18 بوصة، ومصابيح حادة المظهر مع اضاءة LED، وشبكة أمامية باللون الاسود متعددة الفتحات، ومرايات جانبية كهربائية مدعوم باشارات LED ضوئية.

بايك X7 موديل 2023

وحصلت السيارة بايك X7 موديل 2023 على اقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، وقاعدة عجلات بطول 2800 مم، و 1715 مم للارتفاع، مع عرض يبلغ 1892 مم، و 4710 مم للطول الكلي، مع 5 مقاعد داخلية، وفتحة سقف بانوراما.