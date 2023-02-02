زيادة 60 ألف جنيه في أسعار بايك X3 وX5 موديل 2023| صور

اعلن وكيل سيارات بايك في مصر عن ارتفاع أسعار طرازات بايك في سوق السيارات المصري، وشملت الزيادة ارتفاع أسعار طرازات بايك X3 موديل 2022، وبايك X3 موديل 2023، وبايك X5 موديل 2023 بزيادة قدرت بـ 60 ألف جنيه .

يقدم موقع صدى البلد أحدث أسعار طرازات بايك X3 وX5 موديل 2023 :



1- سيارة بايك X3 موديل 2022

تحصل سيارة بايك X3 موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل الي 116 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 4 سرعات.

سيارة بايك X3 موديل 2022

أسعار بايك X3 موديل 2022

الفئة الأولي كمفورت تباع بسعر 489 ألف جني، بدلاً من 459 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 30 ألف.

الفئة الثانية لاكشري تباع بسعر 589 ألف جنيه، بدلاً من 489 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 100 ألف.

سيارة بايك X3 موديل 2022

2- سيارة بايك X3 موديل 2023

زودت سيارة بايك X3 موديل 2023 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران 148 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 116 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك.

سيارة بايك X3 موديل 2023

أسعار بايك X3 موديل 2023

الفئة الأولي كمفورت كانت تباع بسعر 479 ألف جنيه، والان زاد الي 539 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 60 ألف جنيه.

الفئة الثانية لاكشري كانت تباع بسعر 599 ألف جنيه، والان زادت الي 639 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 40 ألف جنيه.

سيارة بايك X3 موديل 2023

3- سيارة بايك X5 موديل 2023

تمتلك سيارة بايك X5 موديل 2023 محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيارة بايك X5 موديل 2023

أسعار بايك X5 موديل 2023

الفئة الأولي لاكشري تباع بسعر 549 ألف جنيه، وغير متوفرة حالياً .

سيارة بايك X5 موديل 2023

الفئة الثانية كمفورت تباع بسعر 749 ألف جنيه.