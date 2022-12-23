سعر بايك X35 موديل 2023 في الكويت| تفاصيل

يضم السوق الكويتي باقة متنوعة من اصدارات السيارات موديل 2023، ودائما ما يفضل المواطنين الكويتيين ومنهم فئة الشباب اقتناء أحدث طرازات السيارات، لما تمتلكه هذه السيارات من مميزات تكنولوجية حديثة تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات ومن ضمنهم سيارة بايك X35 موديل 2023، وتنتمي بايك X35 إلي فئة السيارات الـ suv متعددة الاستخدامات .

سيارة بايك X35 موديل 2023

مواصفات محرك سيارة بايك X35 موديل 2023

تحصل سيارة بايك X35 موديل 2023 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج عزم اقصى للدوران يصل إلى 148 نيوتن/متر، وقوة تصل إلى 116 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

سيارة بايك X35 موديل 2023

قياسات سيارة بايك X35 موديل 2023

تأتي سيارة بايك X35 موديل 2023 بطول 4286 مم، وعرض 1815 مم، الارتفاع 1665 مم، وقاعدة عجلات 2560 مم.

سيارة بايك X35 موديل 2023

وسائل السلامة والأمان في سيارة بايك X35 موديل 2023

تمتلك سيارة بايك X35 موديل 2023 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام ABS الفرامل المانع للانغلاق، وحساسات اماميه للاصطفاف، ووسادة هوائية للسائق، وحساسات خلفيه للاصطفاف ايضا، ووسادة هوائية للراكب الأمامي، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات .

سيارة بايك X35 موديل 2023

سعر سيارة بايك X35 موديل 2023 في الكويت :

الفئة الأولي تقدم بسعر 4150 ألف دينار كويتي .

والفئة الثانية تقدم بسعر 4400 ألف دينار كويتي .

