بورصة السيارات |زيادة 100 ألف جنيه في أسعار بايك X7 .. تفاصيل

شهدت السيارة بايك X7 موديل 2023 زيادة سعرية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من تلك النسخة، والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث قدرت نسبة الزيادة نحو 100 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة بايك X7 موديل 2023 في مصر وابرز مواصفاتها

بايك X7 موديل 2023

اسعار السيارة بايك X7 موديل 2023

الفئة الاولى بايك X7 موديل 2023 بسعر 1.020.000 بدلًا من 920 الف جنيه.

الفئة الثانية بايك X7 موديل 2023 بسعر 1.150.000 جنيه بدلًا من 1.050.000 جنيه.

بايك X7 موديل 2023

مواصفات السيارة بايك X7 موديل 2023

تأتي السيارة بايك X7 بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 188 حصانا، و 275 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي DSG مكون من 7 سرعات.

بايك X7 موديل 2023

وتضم السيارة بايك X7 باقة من التجهيزات ومنها، شاشة 12.3 بوصة لعرض الوسائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى مكيف هواء اوتوماتيكي مدعوم بشاشة للتحكم، وفتحة سقف بانوراما، إلى جانب نظام صوتي وترفيهي، وقفل مركزي.

بايك X7 موديل 2023

وتمتلك السيارة بايك X7 عدد 12 حساس حركة، و 8 كاميرات للمتابعة، وخاصية الركن الذاتي، بالاضافة إلى مثبت سرعة، مع القيادة الذاتية بالطرق المزدحمة، إلى جانب مكابح ABS مانعة للانغلاق، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.